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В Кремле раскрыли, кто станет почетным гостем на ПМЭФ - 04.06.2024, ПРАЙМ
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В Кремле раскрыли, кто станет почетным гостем на ПМЭФ
В Кремле раскрыли, кто станет почетным гостем на ПМЭФ - 04.06.2024, ПРАЙМ
В Кремле раскрыли, кто станет почетным гостем на ПМЭФ
Почетный статус страны-гостя на ПМЭФ принадлежит Оману, делегацию королевства возглавит министр промышленности и торговли Кайс Аль-Юсеф, сообщил журналистам... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T17:11+0300
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россия
оман
владимир путин
юрий ушаков
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Почетный статус страны-гостя на ПМЭФ принадлежит Оману, делегацию королевства возглавит министр промышленности и торговли Кайс Аль-Юсеф, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.Королевство будет участвовать в форуме с лозунгом "Изучение возможностей российского рынка для продвижения сотрудничества в областях, свободных от влияния антироссийских санкций", сказал Ушаков журналистам.Седьмого декабря 2023-го Владимир Путин на полях форума ВТБ "Россия зовет!" провел встречу с наследным принцем, министром молодежи, культуры и спорта Султаната Оман Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом.
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россия, оман, владимир путин, юрий ушаков, пмэф, пмэф-2024
РОССИЯ, ОМАН, Владимир Путин, Юрий Ушаков, ПМЭФ, ПМЭФ-2024
17:11 04.06.2024
 
В Кремле раскрыли, кто станет почетным гостем на ПМЭФ

Ушаков: почетный статус страны-гостя на ПМЭФ принадлежит Оману

© РИА Новости . POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент России В. Путин принял участие в форуме ВТБ "Россия зовет!"
Президент России В. Путин принял участие в форуме ВТБ Россия зовет! - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . POOL/Вячеслав Прокофьев
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Почетный статус страны-гостя на ПМЭФ принадлежит Оману, делегацию королевства возглавит министр промышленности и торговли Кайс Аль-Юсеф, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
Королевство будет участвовать в форуме с лозунгом "Изучение возможностей российского рынка для продвижения сотрудничества в областях, свободных от влияния антироссийских санкций", сказал Ушаков журналистам.
Седьмого декабря 2023-го Владимир Путин на полях форума ВТБ "Россия зовет!" провел встречу с наследным принцем, министром молодежи, культуры и спорта Султаната Оман Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом.
 
РОССИЯОМАНВладимир ПутинЮрий УшаковПМЭФПМЭФ-2024
 
 
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