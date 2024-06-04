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В Кремле раскрыли, кто станет почетным гостем на ПМЭФ

В Кремле раскрыли, кто станет почетным гостем на ПМЭФ - 04.06.2024, ПРАЙМ

В Кремле раскрыли, кто станет почетным гостем на ПМЭФ

Почетный статус страны-гостя на ПМЭФ принадлежит Оману, делегацию королевства возглавит министр промышленности и торговли Кайс Аль-Юсеф, сообщил журналистам... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T17:11+0300

2024-06-04T17:11+0300

2024-06-04T17:11+0300

россия

оман

владимир путин

юрий ушаков

пмэф

пмэф-2024

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Почетный статус страны-гостя на ПМЭФ принадлежит Оману, делегацию королевства возглавит министр промышленности и торговли Кайс Аль-Юсеф, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.Королевство будет участвовать в форуме с лозунгом "Изучение возможностей российского рынка для продвижения сотрудничества в областях, свободных от влияния антироссийских санкций", сказал Ушаков журналистам.Седьмого декабря 2023-го Владимир Путин на полях форума ВТБ "Россия зовет!" провел встречу с наследным принцем, министром молодежи, культуры и спорта Султаната Оман Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом.

оман

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россия, оман, владимир путин, юрий ушаков, пмэф, пмэф-2024