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В Кремле раскрыли, кто станет почетным гостем на ПМЭФ
В Кремле раскрыли, кто станет почетным гостем на ПМЭФ - 04.06.2024, ПРАЙМ
В Кремле раскрыли, кто станет почетным гостем на ПМЭФ
Почетный статус страны-гостя на ПМЭФ принадлежит Оману, делегацию королевства возглавит министр промышленности и торговли Кайс Аль-Юсеф, сообщил журналистам... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T17:11+0300
2024-06-04T17:11+0300
2024-06-04T17:11+0300
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Почетный статус страны-гостя на ПМЭФ принадлежит Оману, делегацию королевства возглавит министр промышленности и торговли Кайс Аль-Юсеф, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.Королевство будет участвовать в форуме с лозунгом "Изучение возможностей российского рынка для продвижения сотрудничества в областях, свободных от влияния антироссийских санкций", сказал Ушаков журналистам.Седьмого декабря 2023-го Владимир Путин на полях форума ВТБ "Россия зовет!" провел встречу с наследным принцем, министром молодежи, культуры и спорта Султаната Оман Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом.
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РОССИЯ, ОМАН, Владимир Путин, Юрий Ушаков, ПМЭФ, ПМЭФ-2024
В Кремле раскрыли, кто станет почетным гостем на ПМЭФ
Ушаков: почетный статус страны-гостя на ПМЭФ принадлежит Оману
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Почетный статус страны-гостя на ПМЭФ принадлежит Оману, делегацию королевства возглавит министр промышленности и торговли Кайс Аль-Юсеф, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
Королевство будет участвовать в форуме с лозунгом "Изучение возможностей российского рынка для продвижения сотрудничества в областях, свободных от влияния антироссийских санкций", сказал Ушаков журналистам.
Седьмого декабря 2023-го Владимир Путин на полях форума ВТБ "Россия зовет!" провел встречу с наследным принцем, министром молодежи, культуры и спорта Султаната Оман Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом.