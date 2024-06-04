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Орбан предупредил об опасности вовлечения НАТО в конфликт на Украине

Орбан предупредил об опасности вовлечения НАТО в конфликт на Украине - 04.06.2024, ПРАЙМ

Орбан предупредил об опасности вовлечения НАТО в конфликт на Украине

Снятие ограничений для Киева на удары западным оружием по российской территории грозит реакцией со стороны России и вовлечением в конфликт Североатлантического... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T09:53+0300

2024-06-04T09:53+0300

2024-06-04T10:13+0300

политика

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РИМ, 4 июн – ПРАЙМ. Снятие ограничений для Киева на удары западным оружием по российской территории грозит реакцией со стороны России и вовлечением в конфликт Североатлантического альянса, заявил в интервью итальянской газете Giornale премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Если мы позволим Украине с оружием, которое поставляет еще и Италия, наносить удары по России, это будет иметь последствия с сильной реакцией России, и риск вовлечения НАТО окажется в одном шаге", — сказал он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОрбан также отметил, что на Украине есть представители венгерского меньшинства, поэтому Венгрия — "единственная страна ЕС, граждане которой гибнут на Украине". По его словам, необходимо "задаться вопросом, как действовать: либо изолировать конфликт и найти дипломатический путь, либо углубляться в войну". Венгерский премьер добавил, что стратегия ЕС по Украине "тактически провальна" и союз не осознает, что "играет с огнем". Идея ЕС родилась на основе мирного проекта, после Второй мировой войны Европа осознала, что еще одной войны она не переживет и нужно "задаться вопросом, в чем заключаются стратегические интересы Европы, и попросить о прекращении огня". "Все это неправильно, и общественное мнение хочет мира, а не войны, она не политическая игра", — заявил Орбан. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что ряд союзников, в том числе Британия поставляли Киеву свое оружие "безо всяких ограничений" на фоне идущих обсуждений о допустимости снятия странами альянса ограничений . Президент России Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ Москвы на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".

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ес, виктор орбан, поддержка украины