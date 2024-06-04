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Стало известно, что туристы из России забирают с собой из зарубежных отелей - 04.06.2024, ПРАЙМ
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Стало известно, что туристы из России забирают с собой из зарубежных отелей
Стало известно, что туристы из России забирают с собой из зарубежных отелей - 04.06.2024, ПРАЙМ
Стало известно, что туристы из России забирают с собой из зарубежных отелей
Каждый восьмой российский путешественник берет "сувениры" из отелей за границей, следует из опроса, проведенного социологическим агентством "Вебер". Результаты... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T12:25+0300
2024-06-04T12:26+0300
россия
туристы
отели
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Каждый восьмой российский путешественник берет "сувениры" из отелей за границей, следует из опроса, проведенного социологическим агентством "Вебер". Результаты приводит "Телеканал Санкт- Петербург".Наиболее популярными предметами являются гели для душа, шампунь и мыло. Также туристы иногда берут чайные пакетики, полотенца, халаты и швейные изделия, отмечается в результатах исследования.Еда также пользуется спросом: некоторые путешественники забирают баночки с медом, паштетами и джемами со шведского стола. Однако около 60 процентов опрошенных путешественников заявили, что никогда не берут и не собираются брать что-либо из отелей.
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россия, туристы, отели
РОССИЯ, туристы, отели
12:25 04.06.2024 (обновлено: 12:26 04.06.2024)
 
Стало известно, что туристы из России забирают с собой из зарубежных отелей

"Вебер": каждый восьмой турист из России ворует шампунь, тапочки и чай из отеля

© Фото : пресс-служба курорта MiracleonОтель премиального класса "FЮNF Luxury Resort & Spa 5*"
Отель премиального класса FЮNF Luxury Resort & Spa 5* - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
© Фото : пресс-служба курорта Miracleon
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Каждый восьмой российский путешественник берет "сувениры" из отелей за границей, следует из опроса, проведенного социологическим агентством "Вебер". Результаты приводит "Телеканал Санкт- Петербург".
Наиболее популярными предметами являются гели для душа, шампунь и мыло. Также туристы иногда берут чайные пакетики, полотенца, халаты и швейные изделия, отмечается в результатах исследования.
Еда также пользуется спросом: некоторые путешественники забирают баночки с медом, паштетами и джемами со шведского стола. Однако около 60 процентов опрошенных путешественников заявили, что никогда не берут и не собираются брать что-либо из отелей.
Вид на Лахта-центр - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
Аналитики отметили рост спроса на отели в Санкт-Петербурге в период ПМЭФ
Вчера, 09:15
 
РОССИЯтуристыотели
 
 
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