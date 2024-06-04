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Стало известно, что туристы из России забирают с собой из зарубежных отелей
Стало известно, что туристы из России забирают с собой из зарубежных отелей - 04.06.2024, ПРАЙМ
Стало известно, что туристы из России забирают с собой из зарубежных отелей
Каждый восьмой российский путешественник берет "сувениры" из отелей за границей, следует из опроса, проведенного социологическим агентством "Вебер". Результаты... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T12:25+0300
2024-06-04T12:25+0300
2024-06-04T12:26+0300
россия
туристы
отели
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Каждый восьмой российский путешественник берет "сувениры" из отелей за границей, следует из опроса, проведенного социологическим агентством "Вебер". Результаты приводит "Телеканал Санкт- Петербург".Наиболее популярными предметами являются гели для душа, шампунь и мыло. Также туристы иногда берут чайные пакетики, полотенца, халаты и швейные изделия, отмечается в результатах исследования.Еда также пользуется спросом: некоторые путешественники забирают баночки с медом, паштетами и джемами со шведского стола. Однако около 60 процентов опрошенных путешественников заявили, что никогда не берут и не собираются брать что-либо из отелей.
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россия, туристы, отели
Стало известно, что туристы из России забирают с собой из зарубежных отелей
"Вебер": каждый восьмой турист из России ворует шампунь, тапочки и чай из отеля
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ.
Каждый восьмой российский путешественник берет "сувениры" из отелей за границей, следует из опроса, проведенного социологическим агентством "Вебер". Результаты приводит
"Телеканал Санкт- Петербург".
Наиболее популярными предметами являются гели для душа, шампунь и мыло. Также туристы иногда берут чайные пакетики, полотенца, халаты и швейные изделия, отмечается в результатах исследования.
Еда также пользуется спросом: некоторые путешественники забирают баночки с медом, паштетами и джемами со шведского стола. Однако около 60 процентов опрошенных путешественников заявили, что никогда не берут и не собираются брать что-либо из отелей.
Аналитики отметили рост спроса на отели в Санкт-Петербурге в период ПМЭФ