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Конгрессмены нашли в запросе Белого дома $18 млрд "неоправданных" расходов

Конгрессмены нашли в запросе Белого дома $18 млрд "неоправданных" расходов - 04.06.2024, ПРАЙМ

Конгрессмены нашли в запросе Белого дома $18 млрд "неоправданных" расходов

Профильный комитет палаты представителей не стал одобрять запрос Белого дома на оборону в размере 18 миллиардов долларов. | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T18:19+0300

2024-06-04T18:19+0300

2024-06-04T18:19+0300

политика

сша

финансовая помощь

запрос

белый дом

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ВАШИНГТОН, 4 июн – ПРАЙМ. Профильный комитет палаты представителей не стал одобрять запрос Белого дома на оборону в размере 18 миллиардов долларов.Бюджетный комитет нижней палаты конгресса 4 июня представил проект военного бюджета объемом в 833 миллиарда долларов – на 8,57 миллиарда или на процент больше, чем ассигновано в нынешнем финансовом году, который заканчивается 30 сентября. "Законопроект отвергает включенные в бюджетный запрос президента неоправданные и ненужные расходы на 18 миллиардов долларов и перенаправляет эти ресурсы на программы и деятельность по противостоянию Китайской Народной Республике и иным близким по потенциалу противникам, стимулирование инноваций, расширение роли министерства обороны в борьбе с контрабандой фентанила и иных противозаконных наркотиков, поддержку военнослужащих и их семей", — указывается в публикации. В документе содержатся предложения направить 200 миллионов долларов на военную помощь Тайваню, приостановить списание трех кораблей, самолетов-разведчиков U-2 и некоторых типов истребителей F-15, увеличить вложения в самолеты пятого и шестого поколений.Более того, конгрессмены предложили создать "офис специального генерального инспектора по помощи Украине" и выделить на это миллион долларов.

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сша, финансовая помощь, запрос, белый дом