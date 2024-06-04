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Конгрессмены нашли в запросе Белого дома $18 млрд "неоправданных" расходов - 04.06.2024, ПРАЙМ
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Конгрессмены нашли в запросе Белого дома $18 млрд "неоправданных" расходов
Конгрессмены нашли в запросе Белого дома $18 млрд "неоправданных" расходов - 04.06.2024, ПРАЙМ
Конгрессмены нашли в запросе Белого дома $18 млрд "неоправданных" расходов
Профильный комитет палаты представителей не стал одобрять запрос Белого дома на оборону в размере 18 миллиардов долларов. | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T18:19+0300
2024-06-04T18:19+0300
политика
сша
финансовая помощь
запрос
белый дом
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ВАШИНГТОН, 4 июн – ПРАЙМ. Профильный комитет палаты представителей не стал одобрять запрос Белого дома на оборону в размере 18 миллиардов долларов.Бюджетный комитет нижней палаты конгресса 4 июня представил проект военного бюджета объемом в 833 миллиарда долларов – на 8,57 миллиарда или на процент больше, чем ассигновано в нынешнем финансовом году, который заканчивается 30 сентября. "Законопроект отвергает включенные в бюджетный запрос президента неоправданные и ненужные расходы на 18 миллиардов долларов и перенаправляет эти ресурсы на программы и деятельность по противостоянию Китайской Народной Республике и иным близким по потенциалу противникам, стимулирование инноваций, расширение роли министерства обороны в борьбе с контрабандой фентанила и иных противозаконных наркотиков, поддержку военнослужащих и их семей", — указывается в публикации. В документе содержатся предложения направить 200 миллионов долларов на военную помощь Тайваню, приостановить списание трех кораблей, самолетов-разведчиков U-2 и некоторых типов истребителей F-15, увеличить вложения в самолеты пятого и шестого поколений.Более того, конгрессмены предложили создать "офис специального генерального инспектора по помощи Украине" и выделить на это миллион долларов.
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сша, финансовая помощь, запрос, белый дом
Политика, США, финансовая помощь, запрос, Белый дом
18:19 04.06.2024
 
Конгрессмены нашли в запросе Белого дома $18 млрд "неоправданных" расходов

Конгрессмены отказали Белому дому в 18 млрд долларов, запрошенных им на оборону

© AFP / Zack GibsonЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
© AFP / Zack Gibson
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ВАШИНГТОН, 4 июн – ПРАЙМ. Профильный комитет палаты представителей не стал одобрять запрос Белого дома на оборону в размере 18 миллиардов долларов.
Бюджетный комитет нижней палаты конгресса 4 июня представил проект военного бюджета объемом в 833 миллиарда долларов – на 8,57 миллиарда или на процент больше, чем ассигновано в нынешнем финансовом году, который заканчивается 30 сентября.
"Законопроект отвергает включенные в бюджетный запрос президента неоправданные и ненужные расходы на 18 миллиардов долларов и перенаправляет эти ресурсы на программы и деятельность по противостоянию Китайской Народной Республике и иным близким по потенциалу противникам, стимулирование инноваций, расширение роли министерства обороны в борьбе с контрабандой фентанила и иных противозаконных наркотиков, поддержку военнослужащих и их семей", — указывается в публикации.
В документе содержатся предложения направить 200 миллионов долларов на военную помощь Тайваню, приостановить списание трех кораблей, самолетов-разведчиков U-2 и некоторых типов истребителей F-15, увеличить вложения в самолеты пятого и шестого поколений.
Более того, конгрессмены предложили создать "офис специального генерального инспектора по помощи Украине" и выделить на это миллион долларов.
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ПолитикаСШАфинансовая помощьзапросБелый дом
 
 
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