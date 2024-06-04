https://1prime.ru/20240604/ozon-848814567.html

Ozon увеличит ассортимент товаров категории "магазин у дома", сообщили СМИ

Ozon увеличит ассортимент товаров категории "магазин у дома", сообщили СМИ - 04.06.2024, ПРАЙМ

Ozon увеличит ассортимент товаров категории "магазин у дома", сообщили СМИ

Ozon ввел новый способ совершения онлайн-покупок, который позволит приобретать товары повседневного спроса дешевле в случае, когда срок доставки не принципиален | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T17:41+0300

2024-06-04T17:41+0300

2024-06-04T17:41+0300

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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Ozon ввел новый способ совершения онлайн-покупок, который позволит приобретать товары повседневного спроса дешевле в случае, когда срок доставки не принципиален для покупателя, сообщила "Lenta.ru". Отмечается, что нововведение представляет собой модель накопления. Оно позволит значительно расширить ассортимент реализуемых в онлайн-формате недорогих товаров, которые, как правило, покупают в расположенных рядом с домом магазинах. Также в целом вырастет товарная доступность в стране. У продавцов должны снизиться логистические затраты, а расходы на продажу таких товаров у них могут сократиться в три раза. Таким образом, продавцы смогут предложить покупателям более низкие цены и расширить ассортимент недорогих товаров. Покупатели же смогут сэкономить свои расходы. Модель накопления отличается от обычной покупки тем, что заказ отправляется клиенту не сразу после оформления, а после того, как другой клиент заказал аналогичный товар, сообщила "Lenta.ru". То есть появляется возможность отправки целой упаковкой. При этом покупатели смогут приобретать товары поштучно и получать их в своих пунктах выдачи заказов.Также отмечается, что модель накопления будет действовать лишь в отношении товаров, которые заказывают чаще всего. К ним относится бакалея, бытовая химия, корм для животных и другое. По таким товарам партия набирается всего за несколько дней и сроки доставки останутся достаточно быстрыми, пояснили "Lentе.ru".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ozon, маркетплейс, бизнес