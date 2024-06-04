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Нерешаемая задача. Patriot оказались неспособны защитить Украину
Нерешаемая задача. Patriot оказались неспособны защитить Украину - 04.06.2024, ПРАЙМ
Нерешаемая задача. Patriot оказались неспособны защитить Украину
Эксперт Джефф Ламер указал на неспособность американских зенитно-ракетных комплексов Patriot исправить проблемы противовоздушной обороны Украины. Об этом он... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T11:49+0300
2024-06-04T11:49+0300
2024-06-04T11:55+0300
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Эксперт Джефф Ламер указал на неспособность американских зенитно-ракетных комплексов Patriot исправить проблемы противовоздушной обороны Украины. Об этом он написал в колонке для издания Defense News."Силы противовоздушной обороны Украины уже столкнулись с неприемлемой ситуацией, которую дополнительные батареи Patriot просто не могут исправить", — отметил Ламер.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам эксперта, украинская система ПВО, состоящая из советских, европейских и американских комплексов, обеспечивает только четверть потребностей. Киев в свою очередь заявил о необходимости 25 комплексов Patriot, в два раза больше, чем концерн Raytheon может произвести за год.Также отмечается, что Patriot уязвим на Украине, поскольку предназначен для работы в составе единой системы ПВО. В настояще время в распоряжении ВСУ находятся только три системы Patriot, заметил эксперт.Ламер заключил, что дополнительные поставки комплексов могут отсрочить, но не остановить боевые действия. Таким образом, Украине потребуется найти другие способы повышения своей противовоздушной обороны.
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россия, украина, patriot
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, Patriot
Нерешаемая задача. Patriot оказались неспособны защитить Украину
Американский эксперт Ламер: комплексы Patriot не смогут защитить Украину
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ.
Эксперт Джефф Ламер указал на неспособность американских зенитно-ракетных комплексов Patriot исправить проблемы противовоздушной обороны Украины. Об этом он написал
в колонке для издания Defense News.
"Силы противовоздушной обороны Украины уже столкнулись с неприемлемой ситуацией, которую дополнительные батареи Patriot просто не могут исправить", — отметил Ламер.
По словам эксперта, украинская система ПВО, состоящая из советских, европейских и американских комплексов, обеспечивает только четверть потребностей. Киев в свою очередь заявил о необходимости 25 комплексов Patriot, в два раза больше, чем концерн Raytheon может произвести за год.
Также отмечается, что Patriot уязвим на Украине, поскольку предназначен для работы в составе единой системы ПВО. В настояще время в распоряжении ВСУ находятся только три системы Patriot, заметил эксперт.
Ламер заключил, что дополнительные поставки комплексов могут отсрочить, но не остановить боевые действия. Таким образом, Украине потребуется найти другие способы повышения своей противовоздушной обороны.
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