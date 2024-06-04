https://1prime.ru/20240604/patriot-848797480.html

Нерешаемая задача. Patriot оказались неспособны защитить Украину

Нерешаемая задача. Patriot оказались неспособны защитить Украину - 04.06.2024, ПРАЙМ

Нерешаемая задача. Patriot оказались неспособны защитить Украину

Эксперт Джефф Ламер указал на неспособность американских зенитно-ракетных комплексов Patriot исправить проблемы противовоздушной обороны Украины. Об этом он... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T11:49+0300

2024-06-04T11:49+0300

2024-06-04T11:55+0300

вооружения

россия

украина

patriot

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Эксперт Джефф Ламер указал на неспособность американских зенитно-ракетных комплексов Patriot исправить проблемы противовоздушной обороны Украины. Об этом он написал в колонке для издания Defense News."Силы противовоздушной обороны Украины уже столкнулись с неприемлемой ситуацией, которую дополнительные батареи Patriot просто не могут исправить", — отметил Ламер.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам эксперта, украинская система ПВО, состоящая из советских, европейских и американских комплексов, обеспечивает только четверть потребностей. Киев в свою очередь заявил о необходимости 25 комплексов Patriot, в два раза больше, чем концерн Raytheon может произвести за год.Также отмечается, что Patriot уязвим на Украине, поскольку предназначен для работы в составе единой системы ПВО. В настояще время в распоряжении ВСУ находятся только три системы Patriot, заметил эксперт.Ламер заключил, что дополнительные поставки комплексов могут отсрочить, но не остановить боевые действия. Таким образом, Украине потребуется найти другие способы повышения своей противовоздушной обороны.

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россия, украина, patriot