Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нерешаемая задача. Patriot оказались неспособны защитить Украину - 04.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240604/patriot-848797480.html
Нерешаемая задача. Patriot оказались неспособны защитить Украину
Нерешаемая задача. Patriot оказались неспособны защитить Украину - 04.06.2024, ПРАЙМ
Нерешаемая задача. Patriot оказались неспособны защитить Украину
Эксперт Джефф Ламер указал на неспособность американских зенитно-ракетных комплексов Patriot исправить проблемы противовоздушной обороны Украины. Об этом он... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T11:49+0300
2024-06-04T11:55+0300
вооружения
россия
украина
patriot
https://cdnn.1prime.ru/img/82131/01/821310150_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c8d4b3d779836de9f27cb8379a5b5352.jpg
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Эксперт Джефф Ламер указал на неспособность американских зенитно-ракетных комплексов Patriot исправить проблемы противовоздушной обороны Украины. Об этом он написал в колонке для издания Defense News."Силы противовоздушной обороны Украины уже столкнулись с неприемлемой ситуацией, которую дополнительные батареи Patriot просто не могут исправить", — отметил Ламер.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам эксперта, украинская система ПВО, состоящая из советских, европейских и американских комплексов, обеспечивает только четверть потребностей. Киев в свою очередь заявил о необходимости 25 комплексов Patriot, в два раза больше, чем концерн Raytheon может произвести за год.Также отмечается, что Patriot уязвим на Украине, поскольку предназначен для работы в составе единой системы ПВО. В настояще время в распоряжении ВСУ находятся только три системы Patriot, заметил эксперт.Ламер заключил, что дополнительные поставки комплексов могут отсрочить, но не остановить боевые действия. Таким образом, Украине потребуется найти другие способы повышения своей противовоздушной обороны.
https://1prime.ru/20240604/italiya-848793693.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82131/01/821310150_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_ebbd5f3deb9cca5912277bbb91347219.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, patriot
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, Patriot
11:49 04.06.2024 (обновлено: 11:55 04.06.2024)
 
Нерешаемая задача. Patriot оказались неспособны защитить Украину

Американский эксперт Ламер: комплексы Patriot не смогут защитить Украину

© AFP / Ziv KorenАрмейский зенитно-ракетный комплекс "Patriot" вооруженных сил США
Армейский зенитно-ракетный комплекс Patriot вооруженных сил США - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
© AFP / Ziv Koren
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Эксперт Джефф Ламер указал на неспособность американских зенитно-ракетных комплексов Patriot исправить проблемы противовоздушной обороны Украины. Об этом он написал в колонке для издания Defense News.
"Силы противовоздушной обороны Украины уже столкнулись с неприемлемой ситуацией, которую дополнительные батареи Patriot просто не могут исправить", — отметил Ламер.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
По словам эксперта, украинская система ПВО, состоящая из советских, европейских и американских комплексов, обеспечивает только четверть потребностей. Киев в свою очередь заявил о необходимости 25 комплексов Patriot, в два раза больше, чем концерн Raytheon может произвести за год.
Также отмечается, что Patriot уязвим на Украине, поскольку предназначен для работы в составе единой системы ПВО. В настояще время в распоряжении ВСУ находятся только три системы Patriot, заметил эксперт.
Ламер заключил, что дополнительные поставки комплексов могут отсрочить, но не остановить боевые действия. Таким образом, Украине потребуется найти другие способы повышения своей противовоздушной обороны.
#Рим - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
Италия планирует передать Украине еще одну систему ПВО
10:38
 
ВооруженияРОССИЯУКРАИНАPatriot
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала