https://1prime.ru/20240604/peregrev-848819025.html

Греф рассказал о "сильно перегретой" российской экономике

Греф рассказал о "сильно перегретой" российской экономике - 04.06.2024, ПРАЙМ

Греф рассказал о "сильно перегретой" российской экономике

Экономика России сильно перегрета, за всю историю не были так сильно загружены мощности, заявил глава Сбербанка Герман Греф в Совете Федерации. | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T18:24+0300

2024-06-04T18:24+0300

2024-06-04T18:31+0300

экономика

сбербанк

экономика рф

перегрев

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848818125_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ad0bdc6ab1a8feaf31825e23a47a297e.jpg

МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Экономика России сильно перегрета, за всю историю не были так сильно загружены мощности, заявил глава Сбербанка Герман Греф в Совете Федерации. "У нас экономика точно и сильно перегрета. У нас никогда за всю историю не были так загружены основные мощности: на уровне 84% - это предел, выше которого уже двигаться просто невозможно", — указал Греф. Он пояснил, что перегрев экономики означает, что она "начинает расти темпом выше ее возможностей". Он также отметил, что "огромные средства" идут в экономику через бюджетный импульс. "Бюджетный импульс плюс кредитный импульс складываются вместе и вызывают потребительский бум, это вызывает рост цен", — заключил глава Сбера.

https://1prime.ru/20240604/kiberataki-848817974.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сбербанк, экономика рф, перегрев