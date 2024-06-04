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Греф рассказал о "сильно перегретой" российской экономике
Греф рассказал о "сильно перегретой" российской экономике - 04.06.2024, ПРАЙМ
Греф рассказал о "сильно перегретой" российской экономике
Экономика России сильно перегрета, за всю историю не были так сильно загружены мощности, заявил глава Сбербанка Герман Греф в Совете Федерации. | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T18:24+0300
2024-06-04T18:24+0300
2024-06-04T18:31+0300
экономика
сбербанк
экономика рф
перегрев
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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Экономика России сильно перегрета, за всю историю не были так сильно загружены мощности, заявил глава Сбербанка Герман Греф в Совете Федерации. "У нас экономика точно и сильно перегрета. У нас никогда за всю историю не были так загружены основные мощности: на уровне 84% - это предел, выше которого уже двигаться просто невозможно", — указал Греф. Он пояснил, что перегрев экономики означает, что она "начинает расти темпом выше ее возможностей". Он также отметил, что "огромные средства" идут в экономику через бюджетный импульс. "Бюджетный импульс плюс кредитный импульс складываются вместе и вызывают потребительский бум, это вызывает рост цен", — заключил глава Сбера.
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сбербанк, экономика рф, перегрев
Экономика, Сбербанк, экономика РФ, перегрев
Греф рассказал о "сильно перегретой" российской экономике
Греф: экономика России перегрета, еще никогда не были так загружены мощности
МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Экономика России сильно перегрета, за всю историю не были так сильно загружены мощности, заявил глава Сбербанка Герман Греф в Совете Федерации.
"У нас экономика точно и сильно перегрета. У нас никогда за всю историю не были так загружены основные мощности: на уровне 84% - это предел, выше которого уже двигаться просто невозможно", — указал Греф.
Он пояснил, что перегрев экономики означает, что она "начинает расти темпом выше ее возможностей".
Он также отметил, что "огромные средства" идут в экономику через бюджетный импульс. "Бюджетный импульс плюс кредитный импульс складываются вместе и вызывают потребительский бум, это вызывает рост цен", — заключил глава Сбера.
Греф объяснил, как отражать современные кибератаки