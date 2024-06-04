https://1prime.ru/20240604/peskov-848801003.html

Песков объяснил нежелание ряда стран участвовать в саммите по Украине

Песков объяснил нежелание ряда стран участвовать в саммите по Украине - 04.06.2024, ПРАЙМ

Песков объяснил нежелание ряда стран участвовать в саммите по Украине

Отказ некоторых стран от участия в "мирной конференции" по Украине говорит о том, что они не хотят тратить свое время. Таким мнением поделился официальный... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T12:39+0300

2024-06-04T12:39+0300

2024-06-04T12:39+0300

политика

россия

украина

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Отказ некоторых стран от участия в "мирной конференции" по Украине говорит о том, что они не хотят тратить свое время. Таким мнением поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Мирный саммит" по Украине пройдет в Швейцарии, 15-16 июня. Участники планируют обсудить "формулу мира" Зеленского."Что касается неучастия целого ряда стран - это абсолютно понятная позиция. Страны не хотят принимать участие в мероприятии, в котором нет целеполагания", — отметил пресс-секретарь президента России.Песков также подчеркнул, что всем очевидно, что конференция без участия России невозможна, так как никакого результата достигнуто не будет.Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула мира" противоречит ее интересам, отметил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов.

https://1prime.ru/20240603/konferentsiya-848757948.html

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