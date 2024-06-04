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Песков объяснил нежелание ряда стран участвовать в саммите по Украине
Песков объяснил нежелание ряда стран участвовать в саммите по Украине - 04.06.2024, ПРАЙМ
Песков объяснил нежелание ряда стран участвовать в саммите по Украине
Отказ некоторых стран от участия в "мирной конференции" по Украине говорит о том, что они не хотят тратить свое время. Таким мнением поделился официальный... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T12:39+0300
2024-06-04T12:39+0300
2024-06-04T12:39+0300
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Отказ некоторых стран от участия в "мирной конференции" по Украине говорит о том, что они не хотят тратить свое время. Таким мнением поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Мирный саммит" по Украине пройдет в Швейцарии, 15-16 июня. Участники планируют обсудить "формулу мира" Зеленского."Что касается неучастия целого ряда стран - это абсолютно понятная позиция. Страны не хотят принимать участие в мероприятии, в котором нет целеполагания", — отметил пресс-секретарь президента России.Песков также подчеркнул, что всем очевидно, что конференция без участия России невозможна, так как никакого результата достигнуто не будет.Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула мира" противоречит ее интересам, отметил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов.
https://1prime.ru/20240603/konferentsiya-848757948.html
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россия, украина
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА
Песков объяснил нежелание ряда стран участвовать в саммите по Украине
Песков: некоторые страны не хотят тратить время на обсуждение Украины без России
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Отказ некоторых стран от участия в "мирной конференции" по Украине говорит о том, что они не хотят тратить свое время. Таким мнением поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мирный саммит" по Украине пройдет в Швейцарии, 15-16 июня. Участники планируют обсудить "формулу мира" Зеленского.
"Что касается неучастия целого ряда стран - это абсолютно понятная позиция. Страны не хотят принимать участие в мероприятии, в котором нет целеполагания", — отметил пресс-секретарь президента России.
Песков также подчеркнул, что всем очевидно, что конференция без участия России невозможна, так как никакого результата достигнуто не будет.
Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула мира" противоречит ее интересам, отметил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов.
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