https://1prime.ru/20240604/plan-848809452.html

Украина одобрила план реформ с рекомендациями Запада

Украина одобрила план реформ с рекомендациями Запада - 04.06.2024, ПРАЙМ

Украина одобрила план реформ с рекомендациями Запада

Украинские власти утвердили план реформ, включающий выполнение рекомендаций Запада. Об этом сообщил во вторник премьер-министр Денис Шмыгаль. | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T16:06+0300

2024-06-04T16:06+0300

2024-06-04T16:06+0300

экономика

украина

запад

поддержка украины

https://cdnn.1prime.ru/img/82755/83/827558308_0:124:795:571_1920x0_80_0_0_fed89361137152a258406eaa904cb367.jpg

МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Украинские власти утвердили план реформ, включающий выполнение рекомендаций Запада. Об этом сообщил во вторник премьер-министр Денис Шмыгаль. "Правительство одобрило матрицу реформ — план изменений, включающий официально утвержденные рекомендации партнеров", — написал он в своем Telegram-канале. По его словам, кабмин также утвердил порядок мониторинга выполнения этих рекомендаций и условий. В 2024 году украинские власти намерены провести более 200 реформ и уже создано примерно 400 индикаторов их реализации. Шмыгаль отметил, что план реформ включает официально утвержденные рекомендации Еврокомиссии, а также структурные "маяки" Международного валютного фонда. Премьер также указал, что в числе приоритетов в плане отмечены структурные реформы, (в том числе меры, направленные на улучшение бизнес-среды), а также институционные изменения (антикоррупционная политика, реформа правоохранительных органов). Ранее ЕК в рекомендациях предоставить Киеву статус кандидата в Евросоюз выдвинула условие, предполагающее, что стране предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная, среди прочего, Украине необходимо продолжить борьбу с коррупцией.

https://1prime.ru/20240604/svo-848801597.html

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, запад, поддержка украины