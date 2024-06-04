https://1prime.ru/20240604/plan-848809452.html
Украина одобрила план реформ с рекомендациями Запада
Украина одобрила план реформ с рекомендациями Запада - 04.06.2024, ПРАЙМ
Украина одобрила план реформ с рекомендациями Запада
Украинские власти утвердили план реформ, включающий выполнение рекомендаций Запада. Об этом сообщил во вторник премьер-министр Денис Шмыгаль. | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T16:06+0300
2024-06-04T16:06+0300
2024-06-04T16:06+0300
экономика
украина
запад
поддержка украины
https://cdnn.1prime.ru/img/82755/83/827558308_0:124:795:571_1920x0_80_0_0_fed89361137152a258406eaa904cb367.jpg
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Украинские власти утвердили план реформ, включающий выполнение рекомендаций Запада. Об этом сообщил во вторник премьер-министр Денис Шмыгаль. "Правительство одобрило матрицу реформ — план изменений, включающий официально утвержденные рекомендации партнеров", — написал он в своем Telegram-канале. По его словам, кабмин также утвердил порядок мониторинга выполнения этих рекомендаций и условий. В 2024 году украинские власти намерены провести более 200 реформ и уже создано примерно 400 индикаторов их реализации. Шмыгаль отметил, что план реформ включает официально утвержденные рекомендации Еврокомиссии, а также структурные "маяки" Международного валютного фонда. Премьер также указал, что в числе приоритетов в плане отмечены структурные реформы, (в том числе меры, направленные на улучшение бизнес-среды), а также институционные изменения (антикоррупционная политика, реформа правоохранительных органов). Ранее ЕК в рекомендациях предоставить Киеву статус кандидата в Евросоюз выдвинула условие, предполагающее, что стране предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная, среди прочего, Украине необходимо продолжить борьбу с коррупцией.
https://1prime.ru/20240604/svo-848801597.html
украина
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82755/83/827558308_0:50:795:646_1920x0_80_0_0_5be110dedf8b4bf9b321c7023cd532ad.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, запад, поддержка украины
Экономика, УКРАИНА, ЗАПАД, поддержка Украины
Украина одобрила план реформ с рекомендациями Запада
Правительство Украины одобрило план реформ, который включает рекомендации Запада
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Украинские власти утвердили план реформ, включающий выполнение рекомендаций Запада. Об этом сообщил во вторник премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Правительство одобрило матрицу реформ — план изменений, включающий официально утвержденные рекомендации партнеров", — написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, кабмин также утвердил порядок мониторинга выполнения этих рекомендаций и условий. В 2024 году украинские власти намерены провести более 200 реформ и уже создано примерно 400 индикаторов их реализации.
Шмыгаль отметил, что план реформ включает официально утвержденные рекомендации Еврокомиссии, а также структурные "маяки" Международного валютного фонда.
Премьер также указал, что в числе приоритетов в плане отмечены структурные реформы, (в том числе меры, направленные на улучшение бизнес-среды), а также институционные изменения (антикоррупционная политика, реформа правоохранительных органов).
Ранее ЕК в рекомендациях предоставить Киеву статус кандидата в Евросоюз выдвинула условие, предполагающее, что стране предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная, среди прочего, Украине необходимо продолжить борьбу с коррупцией.
"Финальная фаза". На Западе добавили Украине "оптимизма"