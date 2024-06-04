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Украина одобрила план реформ с рекомендациями Запада - 04.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Украина одобрила план реформ с рекомендациями Запада
Украина одобрила план реформ с рекомендациями Запада - 04.06.2024, ПРАЙМ
Украина одобрила план реформ с рекомендациями Запада
Украинские власти утвердили план реформ, включающий выполнение рекомендаций Запада. Об этом сообщил во вторник премьер-министр Денис Шмыгаль. | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T16:06+0300
2024-06-04T16:06+0300
экономика
украина
запад
поддержка украины
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Украинские власти утвердили план реформ, включающий выполнение рекомендаций Запада. Об этом сообщил во вторник премьер-министр Денис Шмыгаль. "Правительство одобрило матрицу реформ — план изменений, включающий официально утвержденные рекомендации партнеров", — написал он в своем Telegram-канале. По его словам, кабмин также утвердил порядок мониторинга выполнения этих рекомендаций и условий. В 2024 году украинские власти намерены провести более 200 реформ и уже создано примерно 400 индикаторов их реализации. Шмыгаль отметил, что план реформ включает официально утвержденные рекомендации Еврокомиссии, а также структурные "маяки" Международного валютного фонда. Премьер также указал, что в числе приоритетов в плане отмечены структурные реформы, (в том числе меры, направленные на улучшение бизнес-среды), а также институционные изменения (антикоррупционная политика, реформа правоохранительных органов). Ранее ЕК в рекомендациях предоставить Киеву статус кандидата в Евросоюз выдвинула условие, предполагающее, что стране предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная, среди прочего, Украине необходимо продолжить борьбу с коррупцией.
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украина
запад
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украина, запад, поддержка украины
Экономика, УКРАИНА, ЗАПАД, поддержка Украины
16:06 04.06.2024
 
Украина одобрила план реформ с рекомендациями Запада

Правительство Украины одобрило план реформ, который включает рекомендации Запада

© Фото : Администрация Президента УкраиныФлаги Украины и Евросоюза на церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и ЕС
Флаги Украины и Евросоюза на церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
© Фото : Администрация Президента Украины
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Украинские власти утвердили план реформ, включающий выполнение рекомендаций Запада. Об этом сообщил во вторник премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Правительство одобрило матрицу реформ — план изменений, включающий официально утвержденные рекомендации партнеров", — написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, кабмин также утвердил порядок мониторинга выполнения этих рекомендаций и условий. В 2024 году украинские власти намерены провести более 200 реформ и уже создано примерно 400 индикаторов их реализации.
Шмыгаль отметил, что план реформ включает официально утвержденные рекомендации Еврокомиссии, а также структурные "маяки" Международного валютного фонда.
Премьер также указал, что в числе приоритетов в плане отмечены структурные реформы, (в том числе меры, направленные на улучшение бизнес-среды), а также институционные изменения (антикоррупционная политика, реформа правоохранительных органов).
Ранее ЕК в рекомендациях предоставить Киеву статус кандидата в Евросоюз выдвинула условие, предполагающее, что стране предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная, среди прочего, Украине необходимо продолжить борьбу с коррупцией.
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