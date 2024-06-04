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"Сбер" запустил для россиян цифровую платформу для урегулирования долгов

"Сбер" запустил для россиян цифровую платформу для урегулирования долгов - 04.06.2024, ПРАЙМ

"Сбер" запустил для россиян цифровую платформу для урегулирования долгов

Сбербанк запустил цифровую платформу для взаимодействия с другими кредиторами в рамках комплексного урегулирования проблемной задолженности заемщиков, попавших... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T10:32+0300

2024-06-04T10:32+0300

2024-06-04T10:33+0300

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Сбербанк запустил цифровую платформу для взаимодействия с другими кредиторами в рамках комплексного урегулирования проблемной задолженности заемщиков, попавших в трудную жизненную ситуацию, сообщила пресс-служба кредитной организации. "Сбер" в 2022 году создал программу "Комплексное урегулирование" для тех, у кого возникла сложная финансовая ситуация (потеря работы, сокращение зарплаты, болезнь и иные ситуации) и есть действующие кредиты в разных банках. Теперь банк создал цифровую платформу, которая призвана объединить кредиторов - участников сделки. "Сбер" запустил цифровую платформу для взаимодействия с другими кредиторами в рамках комплексного урегулирования. Первыми к цифровой платформе … подключились банк "Дом.РФ" и Совкомбанк. Теперь еще больше клиентов смогут оперативно получить решение своей сложной финансовой ситуации", - говорится в сообщении. Банк поясняет, что цифровая платформа представляет собой единый онлайн-канал взаимодействия, который позволяет различным кредиторам одновременно и эффективно обрабатывать заявки клиентов на комплексное урегулирование и информировать друг друга о принятом решении. В результате клиенты максимально оперативно смогут получить решение своего вопроса одномоментно всеми кредиторами. С начала 2024 года "Сбер" в партнерстве с другими кредиторами комплексно урегулировал более 6 тысяч проблемных кредитов на сумму свыше 2,7 миллиарда рублей, сообщает кредитная организация. Для сравнения - за весь прошлый год было урегулировано 6 тысяч кредитов на сумму 2,9 миллиарда рублей. Осенью прошлого года Банк России сообщал, что совместно с крупнейшими кредиторами обсуждает разработку независимой платформы для комплексного урегулирования долгов граждан. Тогда же глава ЦБ Эльвира Набиуллина предложила на законодательном уровне сделать обязательным для банков стандарт по комплексному урегулированию долгов граждан перед несколькими кредиторами.

https://1prime.ru/20240603/ipoteka-848748337.html

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банки, сбербанк, долги