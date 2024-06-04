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ПМЭФ в этом году посетят политики более чем из 45 стран мира

ПМЭФ в этом году посетят политики более чем из 45 стран мира - 04.06.2024, ПРАЙМ

ПМЭФ в этом году посетят политики более чем из 45 стран мира

На Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году приедут политики более чем из 45 стран мира, заявил помощник президента России Юрий... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T17:19+0300

2024-06-04T17:19+0300

2024-06-04T17:19+0300

экономика

россия

пмэф

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. На Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году приедут политики более чем из 45 стран мира, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.В общей сложности в Санкт-Петербург приедут государственные деятели и политики из более 45 стран мира", - сказал Ушаков, добавив, что в их числе президент Боливии Луис Арсе, президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, премьер-министр ЦАР Феликс Молуа, президент республики Сербской в составе БиГ Милорад Додик, президент Абхазии Аслан Бжания, председатель правительства Южной Осетии Константин Джуссоев.Ко всему прочему, ПМЭФ в этом году привлечет представителей из 136 стран, включая вице-президентов, заместителей председателей правительств, министров, губернаторов и сенаторов.Форум пройдет с 5 по 8 июня и будет разделен на четыре тематических блока, включающих почти 400 деловых мероприятий, отметил Ушаков.Темы включают в себя переход к многополярной модели мировой экономики, цели и задачи нового цикла российской экономики, технологии, обеспечивающие лидерство, а также приоритеты государства - здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие.Церемония открытия форума состоится 6 июня, которую посетят премьер-министр Центральноафриканской Республики, вице-премьер Вьетнама, вице-президент Сальвадора и президент Нового банка развития БРИКС.В программе форума предусмотрены панельные дискуссии, круглые столы, деловые завтраки, теледебаты и бизнес-диалоги с представителями разных стран.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, пмэф