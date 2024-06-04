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ПМЭФ в этом году посетят политики более чем из 45 стран мира
ПМЭФ в этом году посетят политики более чем из 45 стран мира - 04.06.2024, ПРАЙМ
ПМЭФ в этом году посетят политики более чем из 45 стран мира
На Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году приедут политики более чем из 45 стран мира, заявил помощник президента России Юрий... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T17:19+0300
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экономика
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. На Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году приедут политики более чем из 45 стран мира, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.В общей сложности в Санкт-Петербург приедут государственные деятели и политики из более 45 стран мира", - сказал Ушаков, добавив, что в их числе президент Боливии Луис Арсе, президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, премьер-министр ЦАР Феликс Молуа, президент республики Сербской в составе БиГ Милорад Додик, президент Абхазии Аслан Бжания, председатель правительства Южной Осетии Константин Джуссоев.Ко всему прочему, ПМЭФ в этом году привлечет представителей из 136 стран, включая вице-президентов, заместителей председателей правительств, министров, губернаторов и сенаторов.Форум пройдет с 5 по 8 июня и будет разделен на четыре тематических блока, включающих почти 400 деловых мероприятий, отметил Ушаков.Темы включают в себя переход к многополярной модели мировой экономики, цели и задачи нового цикла российской экономики, технологии, обеспечивающие лидерство, а также приоритеты государства - здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие.Церемония открытия форума состоится 6 июня, которую посетят премьер-министр Центральноафриканской Республики, вице-премьер Вьетнама, вице-президент Сальвадора и президент Нового банка развития БРИКС.В программе форума предусмотрены панельные дискуссии, круглые столы, деловые завтраки, теледебаты и бизнес-диалоги с представителями разных стран.
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россия, пмэф
ПМЭФ в этом году посетят политики более чем из 45 стран мира
Ушаков: на ПМЭФ в этом году приедут политики более чем из 45 стран мира
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. На Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году приедут политики более чем из 45 стран мира, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
В общей сложности в Санкт-Петербург приедут государственные деятели и политики из более 45 стран мира", - сказал Ушаков, добавив, что в их числе президент Боливии Луис Арсе, президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, премьер-министр ЦАР Феликс Молуа, президент республики Сербской в составе БиГ Милорад Додик, президент Абхазии Аслан Бжания, председатель правительства Южной Осетии Константин Джуссоев.
Ко всему прочему, ПМЭФ в этом году привлечет представителей из 136 стран, включая вице-президентов, заместителей председателей правительств, министров, губернаторов и сенаторов.
Форум пройдет с 5 по 8 июня и будет разделен на четыре тематических блока, включающих почти 400 деловых мероприятий, отметил Ушаков.
Темы включают в себя переход к многополярной модели мировой экономики, цели и задачи нового цикла российской экономики, технологии, обеспечивающие лидерство, а также приоритеты государства - здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие.
Церемония открытия форума состоится 6 июня, которую посетят премьер-министр Центральноафриканской Республики, вице-премьер Вьетнама, вице-президент Сальвадора и президент Нового банка развития БРИКС.
В программе форума предусмотрены панельные дискуссии, круглые столы, деловые завтраки, теледебаты и бизнес-диалоги с представителями разных стран.
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