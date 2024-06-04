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Суд разрешил отставному полковнику ФСБ не отбывать шесть лет за взятки
Суд разрешил отставному полковнику ФСБ не отбывать шесть лет за взятки - 04.06.2024, ПРАЙМ
Суд разрешил отставному полковнику ФСБ не отбывать шесть лет за взятки
Московский гарнизонный военный суд выпустил на свободу экс-полковника управления "К" ФСБ Дмитрия Фролова, ранее приговоренного к шести годам колонии за... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T13:54+0300
2024-06-04T13:54+0300
2024-06-04T14:04+0300
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взятки
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Московский гарнизонный военный суд выпустил на свободу экс-полковника управления "К" ФСБ Дмитрия Фролова, ранее приговоренного к шести годам колонии за взяточничество. Об этом сообщил корреспондент агентстсва РИА Новости из зала суда. Отмечается, что Фролову вменяется получение взяток в размере более 87 миллионов рублей."Назначить Фролову 6 лет лишения свободы… Основное наказание считать отбытым, меру пресечения отменить, освободить из-под стражи в зале суда", — огласил решение судья.Прокурор требовал 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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суд, взятки, банки, фсб
Суд разрешил отставному полковнику ФСБ не отбывать шесть лет за взятки
РИА Новости: суд разрешил экс-полковнику ФСБ Фролову не отбывать 6 лет за взятки
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Московский гарнизонный военный суд выпустил на свободу экс-полковника управления "К" ФСБ Дмитрия Фролова, ранее приговоренного к шести годам колонии за взяточничество. Об этом сообщил корреспондент агентстсва РИА Новости из зала суда.
Отмечается, что Фролову вменяется получение взяток в размере более 87 миллионов рублей.
"Назначить Фролову 6 лет лишения свободы… Основное наказание считать отбытым, меру пресечения отменить, освободить из-под стражи в зале суда", — огласил решение судья.
Прокурор требовал 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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