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Минтранс ожидает роста мощности российских морских портов - 04.06.2024, ПРАЙМ
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Минтранс ожидает роста мощности российских морских портов
Минтранс ожидает роста мощности российских морских портов - 04.06.2024, ПРАЙМ
Минтранс ожидает роста мощности российских морских портов
Мощность морских портов России за 2025-2030 годы увеличится на почти 232 миллиона тонн, по итогам 2023 года уровень портовых мощностей составляет 1,36 миллиарда | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T12:50+0300
2024-06-04T12:51+0300
экономика
морской транспорт
порт
минтранс рф
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Мощность морских портов России за 2025-2030 годы увеличится на почти 232 миллиона тонн, по итогам 2023 года уровень портовых мощностей составляет 1,36 миллиарда тонн, сообщил глава Минтранса РФ Роман Старовойт в рамках заседания комитета Совета Федерации по экономической политике. "В России 63 порта, их мощность составляет 1,360 миллиарда тонн. Объем перевалки за прошлый год - 884 миллиона тонн. Для развития опорной сети морских портов планируется реализация 30 мероприятий в 16 морских портах, что позволит увеличить их мощности на почти 232 миллиона тонн с 2025 по 2030 год", - сказал Старовойт. Согласно презентации министра, объем финансирования ожидается за счет привлечения как средств федерального бюджета, так и за счет внебюджетных источников. Суммарно с 2025 по 2030 год финансирование ожидается на уровне 541,1 миллиарда рублей. В конце марта замглавы Росморречфлота Борис Ташимов на итоговой коллегии ведомства сообщал, что мощности морских портов России в 2024 году, как ожидается, вырастут до 1,4 миллиарда тонн, что почти на 3% больше уровня 2023 года. В 2024 году планируется ввод мощностей в портах Мурманск и Петропавловск-Камчатский, где ведется строительство морских перегрузочных комплексов СПГ, в порту Тамань намечен ввод терминала навалочных грузов, в порту Усть-Луга - универсального торгового терминала, в порту Ванино запланировано увеличение мощности перевалки АО "Дальтрансуголь" до 40 миллионов тонн угля в год.
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морской транспорт, порт, минтранс рф
Экономика, морской транспорт, порт, Минтранс РФ
12:50 04.06.2024 (обновлено: 12:51 04.06.2024)
 
Минтранс ожидает роста мощности российских морских портов

Минтранс: мощность морских портов с 2025 по 2030 годы вырастет на 232 млн тонн

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПорт Новороссийска на побережье Цемесской бухты Чёрного моря
Порт Новороссийска на побережье Цемесской бухты Чёрного моря - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Мощность морских портов России за 2025-2030 годы увеличится на почти 232 миллиона тонн, по итогам 2023 года уровень портовых мощностей составляет 1,36 миллиарда тонн, сообщил глава Минтранса РФ Роман Старовойт в рамках заседания комитета Совета Федерации по экономической политике.
"В России 63 порта, их мощность составляет 1,360 миллиарда тонн. Объем перевалки за прошлый год - 884 миллиона тонн. Для развития опорной сети морских портов планируется реализация 30 мероприятий в 16 морских портах, что позволит увеличить их мощности на почти 232 миллиона тонн с 2025 по 2030 год", - сказал Старовойт.
Согласно презентации министра, объем финансирования ожидается за счет привлечения как средств федерального бюджета, так и за счет внебюджетных источников. Суммарно с 2025 по 2030 год финансирование ожидается на уровне 541,1 миллиарда рублей.
В конце марта замглавы Росморречфлота Борис Ташимов на итоговой коллегии ведомства сообщал, что мощности морских портов России в 2024 году, как ожидается, вырастут до 1,4 миллиарда тонн, что почти на 3% больше уровня 2023 года.
В 2024 году планируется ввод мощностей в портах Мурманск и Петропавловск-Камчатский, где ведется строительство морских перегрузочных комплексов СПГ, в порту Тамань намечен ввод терминала навалочных грузов, в порту Усть-Луга - универсального торгового терминала, в порту Ванино запланировано увеличение мощности перевалки АО "Дальтрансуголь" до 40 миллионов тонн угля в год.
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