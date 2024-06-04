https://1prime.ru/20240604/porty-848801755.html

Минтранс ожидает роста мощности российских морских портов

Минтранс ожидает роста мощности российских морских портов - 04.06.2024, ПРАЙМ

Минтранс ожидает роста мощности российских морских портов

Мощность морских портов России за 2025-2030 годы увеличится на почти 232 миллиона тонн, по итогам 2023 года уровень портовых мощностей составляет 1,36 миллиарда | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T12:50+0300

2024-06-04T12:50+0300

2024-06-04T12:51+0300

экономика

морской транспорт

порт

минтранс рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84190/66/841906663_0:247:3201:2048_1920x0_80_0_0_d0e64fe6ec94ad93b920b6f48e236a74.jpg

МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Мощность морских портов России за 2025-2030 годы увеличится на почти 232 миллиона тонн, по итогам 2023 года уровень портовых мощностей составляет 1,36 миллиарда тонн, сообщил глава Минтранса РФ Роман Старовойт в рамках заседания комитета Совета Федерации по экономической политике. "В России 63 порта, их мощность составляет 1,360 миллиарда тонн. Объем перевалки за прошлый год - 884 миллиона тонн. Для развития опорной сети морских портов планируется реализация 30 мероприятий в 16 морских портах, что позволит увеличить их мощности на почти 232 миллиона тонн с 2025 по 2030 год", - сказал Старовойт. Согласно презентации министра, объем финансирования ожидается за счет привлечения как средств федерального бюджета, так и за счет внебюджетных источников. Суммарно с 2025 по 2030 год финансирование ожидается на уровне 541,1 миллиарда рублей. В конце марта замглавы Росморречфлота Борис Ташимов на итоговой коллегии ведомства сообщал, что мощности морских портов России в 2024 году, как ожидается, вырастут до 1,4 миллиарда тонн, что почти на 3% больше уровня 2023 года. В 2024 году планируется ввод мощностей в портах Мурманск и Петропавловск-Камчатский, где ведется строительство морских перегрузочных комплексов СПГ, в порту Тамань намечен ввод терминала навалочных грузов, в порту Усть-Луга - универсального торгового терминала, в порту Ванино запланировано увеличение мощности перевалки АО "Дальтрансуголь" до 40 миллионов тонн угля в год.

https://1prime.ru/20240419/smp-847526165.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

морской транспорт, порт, минтранс рф