Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
TotalEnergies подпишет соглашения о поставках СПГ в Индию и Южную Корею - 04.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240604/postavki-848789269.html
TotalEnergies подпишет соглашения о поставках СПГ в Индию и Южную Корею
TotalEnergies подпишет соглашения о поставках СПГ в Индию и Южную Корею - 04.06.2024, ПРАЙМ
TotalEnergies подпишет соглашения о поставках СПГ в Индию и Южную Корею
TotalEnergies анонсировала подписание соглашений с индийской IOCL и южнокорейской Korea South-East Power о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в эти... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T09:28+0300
2024-06-04T09:28+0300
энергетика
totalenergies
спг
https://cdnn.1prime.ru/img/83754/69/837546994_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_a701264877257aac86dd0ac8873600ce.jpg
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. TotalEnergies анонсировала подписание соглашений с индийской IOCL и южнокорейской Korea South-East Power о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в эти страны, сообщается в пресс-релизе на сайте компании. "В соответствии со своей стратегией развития бизнеса по производству сжиженного природного газа (СПГ) TotalEnergies объявляет о подписании двух новых среднесрочных и долгосрочных контрактов на СПГ в Азии: договор купли-продажи с индийской нефтяной корпорацией IOCL на поставку в Индию до 800 000 тонн в год СПГ сроком на десять лет с 2026 года; и соглашение с Korea South-East Power о поставках в Южную Корею примерно 500 000 тонн СПГ в год в течение пяти лет, начиная с 2027 года", - сообщается в релизе. По мнению компании, эти соглашения позволят TotalEnergies обеспечить среднесрочные рынки сбыта для своего глобального портфеля поставок СПГ, а также укрепить свои позиции на азиатских рынках. "Мы очень рады, что IOCL и Korea South-Еast Power выбрали нас для поставок СПГ в Индию и Корею", - сказал старший вице-президент по СПГ компании TotalEnergies Грегори Жоффруа (Gregory Joffroy). Французская TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает почти в 130 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке. Штат компании превышает 100 тысяч человек.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83754/69/837546994_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_46cc54bd617a55bcff42f8dbf34ec703.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
totalenergies, спг
Энергетика, TotalEnergies, СПГ
09:28 04.06.2024
 
TotalEnergies подпишет соглашения о поставках СПГ в Индию и Южную Корею

TotalEnergies анонсировала соглашения о поставках СПГ в Индию и Южную Корею

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкTotalEnergies
TotalEnergies - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. TotalEnergies анонсировала подписание соглашений с индийской IOCL и южнокорейской Korea South-East Power о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в эти страны, сообщается в пресс-релизе на сайте компании.
"В соответствии со своей стратегией развития бизнеса по производству сжиженного природного газа (СПГ) TotalEnergies объявляет о подписании двух новых среднесрочных и долгосрочных контрактов на СПГ в Азии: договор купли-продажи с индийской нефтяной корпорацией IOCL на поставку в Индию до 800 000 тонн в год СПГ сроком на десять лет с 2026 года; и соглашение с Korea South-East Power о поставках в Южную Корею примерно 500 000 тонн СПГ в год в течение пяти лет, начиная с 2027 года", - сообщается в релизе.
По мнению компании, эти соглашения позволят TotalEnergies обеспечить среднесрочные рынки сбыта для своего глобального портфеля поставок СПГ, а также укрепить свои позиции на азиатских рынках.
"Мы очень рады, что IOCL и Korea South-Еast Power выбрали нас для поставок СПГ в Индию и Корею", - сказал старший вице-президент по СПГ компании TotalEnergies Грегори Жоффруа (Gregory Joffroy).
Французская TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает почти в 130 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке. Штат компании превышает 100 тысяч человек.
 
ЭнергетикаTotalEnergiesСПГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала