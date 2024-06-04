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TotalEnergies подпишет соглашения о поставках СПГ в Индию и Южную Корею
TotalEnergies подпишет соглашения о поставках СПГ в Индию и Южную Корею - 04.06.2024, ПРАЙМ
TotalEnergies подпишет соглашения о поставках СПГ в Индию и Южную Корею
TotalEnergies анонсировала подписание соглашений с индийской IOCL и южнокорейской Korea South-East Power о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в эти... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T09:28+0300
2024-06-04T09:28+0300
2024-06-04T09:28+0300
энергетика
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. TotalEnergies анонсировала подписание соглашений с индийской IOCL и южнокорейской Korea South-East Power о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в эти страны, сообщается в пресс-релизе на сайте компании. "В соответствии со своей стратегией развития бизнеса по производству сжиженного природного газа (СПГ) TotalEnergies объявляет о подписании двух новых среднесрочных и долгосрочных контрактов на СПГ в Азии: договор купли-продажи с индийской нефтяной корпорацией IOCL на поставку в Индию до 800 000 тонн в год СПГ сроком на десять лет с 2026 года; и соглашение с Korea South-East Power о поставках в Южную Корею примерно 500 000 тонн СПГ в год в течение пяти лет, начиная с 2027 года", - сообщается в релизе. По мнению компании, эти соглашения позволят TotalEnergies обеспечить среднесрочные рынки сбыта для своего глобального портфеля поставок СПГ, а также укрепить свои позиции на азиатских рынках. "Мы очень рады, что IOCL и Korea South-Еast Power выбрали нас для поставок СПГ в Индию и Корею", - сказал старший вице-президент по СПГ компании TotalEnergies Грегори Жоффруа (Gregory Joffroy). Французская TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает почти в 130 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке. Штат компании превышает 100 тысяч человек.
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totalenergies, спг
Энергетика, TotalEnergies, СПГ
TotalEnergies подпишет соглашения о поставках СПГ в Индию и Южную Корею
TotalEnergies анонсировала соглашения о поставках СПГ в Индию и Южную Корею
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. TotalEnergies анонсировала подписание соглашений с индийской IOCL и южнокорейской Korea South-East Power о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в эти страны, сообщается в пресс-релизе на сайте компании.
"В соответствии со своей стратегией развития бизнеса по производству сжиженного природного газа (СПГ) TotalEnergies объявляет о подписании двух новых среднесрочных и долгосрочных контрактов на СПГ в Азии: договор купли-продажи с индийской нефтяной корпорацией IOCL на поставку в Индию до 800 000 тонн в год СПГ сроком на десять лет с 2026 года; и соглашение с Korea South-East Power о поставках в Южную Корею примерно 500 000 тонн СПГ в год в течение пяти лет, начиная с 2027 года", - сообщается в релизе.
По мнению компании, эти соглашения позволят TotalEnergies обеспечить среднесрочные рынки сбыта для своего глобального портфеля поставок СПГ, а также укрепить свои позиции на азиатских рынках.
"Мы очень рады, что IOCL и Korea South-Еast Power выбрали нас для поставок СПГ в Индию и Корею", - сказал старший вице-президент по СПГ компании TotalEnergies Грегори Жоффруа (Gregory Joffroy).
Французская TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает почти в 130 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке. Штат компании превышает 100 тысяч человек.