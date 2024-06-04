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Раскрыт секретный документ о борьбе Меркель и Шольца за "Северный поток-2" - 04.06.2024, ПРАЙМ
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Раскрыт секретный документ о борьбе Меркель и Шольца за "Северный поток-2"
Раскрыт секретный документ о борьбе Меркель и Шольца за "Северный поток-2" - 04.06.2024, ПРАЙМ
Раскрыт секретный документ о борьбе Меркель и Шольца за "Северный поток-2"
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель настойчиво добивалась строительства российского газопровода "Северный поток- 2" и действовала в интересах "Газпрома". С... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T11:55+0300
2024-06-04T11:55+0300
ангела меркель
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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель настойчиво добивалась строительства российского газопровода "Северный поток- 2" и действовала в интересах "Газпрома". С таким утверждение выступило издание Süddeutsche Zeitung (SZ), изучив документы, выданные министерством экономики по решению суда, сообщает "Лента.ру". Среди прочих бумаг приводится служебная записка от июня 2014-го, в которой анализируется угроза зависимости Германии от России "в ближайшем будущем". И, зная об этой перспективе, Меркель еще больше усилила энергетическую зависимость Берлина, подчеркивает автор публикации. Более того, через год, согласно служебным документам, канцлер дала указания правительству всецело поддержать проект "Газпрома". И даже Олаф Шольц в то время активно пытался "расчистить дорогу" российскому проекту. Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеВ конце февраля 2022-го власти ФРГ приостановили сертификацию "Северного потока-2". Газопровод был достроен в сентябре 2021-го, но так и не был запущен. Прокладка газопровода началась в 2018 году. Две нитки по 1,2 тысячи километров прошли по дну Балтийского моря от порта Усть-Луга в Ленинградской области до немецкого Грайфсвальда. Его совокупная мощность составила бы 55 миллиардов кубометров газа в год. В конце 2019-го США ввели в отношении "Северного потока-2" санкции, по сути, запретив любым компаниям участвовать в строительстве. 26 сентября 2023-го произошли взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма. Американский журналист Сеймур Херш утверждает, что президент США Джо Байден обсуждал планы подрыва объекта в течение девяти месяцев.
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ангела меркель, олаф шольц, германия, фрг, минфин фрг, газпром
Ангела Меркель, Олаф Шольц, ГЕРМАНИЯ, ФРГ, Минфин ФРГ, Газпром
11:55 04.06.2024
 
Раскрыт секретный документ о борьбе Меркель и Шольца за "Северный поток-2"

SZ: Меркель и Шольц настойчиво боролись за строительство "Северного потока-2"

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВстреча Путина с Меркель 11 января 2020 г.
Встреча Путина с Меркель 11 января 2020 г. - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель настойчиво добивалась строительства российского газопровода "Северный поток- 2" и действовала в интересах "Газпрома". С таким утверждение выступило издание Süddeutsche Zeitung (SZ), изучив документы, выданные министерством экономики по решению суда, сообщает "Лента.ру".
Среди прочих бумаг приводится служебная записка от июня 2014-го, в которой анализируется угроза зависимости Германии от России "в ближайшем будущем". И, зная об этой перспективе, Меркель еще больше усилила энергетическую зависимость Берлина, подчеркивает автор публикации. Более того, через год, согласно служебным документам, канцлер дала указания правительству всецело поддержать проект "Газпрома". И даже Олаф Шольц в то время активно пытался "расчистить дорогу" российскому проекту.
Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале
В конце февраля 2022-го власти ФРГ приостановили сертификацию "Северного потока-2". Газопровод был достроен в сентябре 2021-го, но так и не был запущен. Прокладка газопровода началась в 2018 году. Две нитки по 1,2 тысячи километров прошли по дну Балтийского моря от порта Усть-Луга в Ленинградской области до немецкого Грайфсвальда. Его совокупная мощность составила бы 55 миллиардов кубометров газа в год. В конце 2019-го США ввели в отношении "Северного потока-2" санкции, по сути, запретив любым компаниям участвовать в строительстве.
26 сентября 2023-го произошли взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма. Американский журналист Сеймур Херш утверждает, что президент США Джо Байден обсуждал планы подрыва объекта в течение девяти месяцев.
ЧП на Северных потоках
США взорвали "Северный поток", заявил Сакс
28 мая, 21:57
 
Ангела МеркельОлаф ШольцГЕРМАНИЯФРГМинфин ФРГГазпром
 
 
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