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"Ракеты НАТО и ввод войск". Во Франции сделали предупреждение о России

"Ракеты НАТО и ввод войск". Во Франции сделали предупреждение о России - 04.06.2024, ПРАЙМ

"Ракеты НАТО и ввод войск". Во Франции сделали предупреждение о России

Разрешение атаковать западным оружием по российской территории и ввод военных НАТО на Украину приведут к эскалации конфликта, предположил французский политик... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T23:41+0300

2024-06-04T23:41+0300

2024-06-04T23:41+0300

политика

франция

военная помощь украине

россия

поставки вооружения

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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Разрешение атаковать западным оружием по российской территории и ввод военных НАТО на Украину приведут к эскалации конфликта, предположил французский политик Пьер Леллуш в интервью Figaro."Если мы будем играть с этими двумя затворами под названием "ввод войск на Украину" и "удары вглубь территории России", мы рискуем довести войну до неконтролируемой ситуации", — заявил политик.По его словам, шансы Франции стать участником конфликта увеличиваются по мере того, как власти этой страны расширяют поддержку Киеву. Сначала Париж направляет вооружение, потом инструкторов, а потом уже и открыто воюет с Москвой."С нами так уже было в Индокитае, во Вьетнаме", — напомнил Леллуш.Французский лидер Эммануэль Макрон не исключил отправку военных на Украину, если российская сторона прорвет линию передовой и если от Киева поступит подобная просьба. Он добавлял, что "многие страны" согласились с подходом Парижа к этому вопросу.Ранее американская администрация позволила украинцам использовать оружие США на российских территориях, прилегающих к Харьковской области. Однако запрет на трансграничные удары с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения оставлен в силе.Президент России Владимир Путин заявлял, что в Североатлантическом альянсе должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву атаковать Россию западным оружием.

https://1prime.ru/20240604/salvini-848792626.html

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франция, военная помощь украине, россия, поставки вооружения