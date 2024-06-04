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Больше нечего терять. Приоритеты США и Украины разошлись
Больше нечего терять. Приоритеты США и Украины разошлись - 04.06.2024, ПРАЙМ
Больше нечего терять. Приоритеты США и Украины разошлись
Американские и украинские приоритеты расходятся, так как Киеву "больше нечего терять" после еще большего обострения отношений с Москвой. При этом власти США... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T08:25+0300
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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Американские и украинские приоритеты расходятся, так как Киеву "больше нечего терять" после еще большего обострения отношений с Москвой. При этом власти США опасаются ядерной эскалации конфликта. Об этом пишет издание New York Times со ссылкой на советников президента США Джо Байдена.NYT получила такие комментарии на условиях анонимности. Она задавала своему источнику вопрос по поводу разрешения Вашингтона на применения Киевом американского оружия для нанесения ударов по российской территории.Один из советников американского лидера заявил, что данное ограничение имело смысл, "когда время было на стороне Украины", но сейчас ситуация поменялась.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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сша, украина, приоритеты
Политика, США, УКРАИНА, приоритеты
Больше нечего терять. Приоритеты США и Украины разошлись
NYT узнала о расхождении приоритетов США и Украины
МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ.
Американские и украинские приоритеты расходятся, так как Киеву "больше нечего терять" после еще большего обострения отношений с Москвой. При этом власти США опасаются ядерной эскалации конфликта. Об этом пишет
издание New York Times со ссылкой на советников президента США Джо Байдена.
NYT получила такие комментарии на условиях анонимности. Она задавала своему источнику вопрос по поводу разрешения Вашингтона на применения Киевом американского оружия для нанесения ударов по российской территории.
Один из советников американского лидера заявил, что данное ограничение имело смысл, "когда время было на стороне Украины", но сейчас ситуация поменялась.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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