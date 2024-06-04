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Объем торгов фьючерсами на пшеницу на Мосбирже обновил рекорд в мае

Объем торгов фьючерсами на пшеницу на Мосбирже обновил рекорд в мае - 04.06.2024, ПРАЙМ

Объем торгов фьючерсами на пшеницу на Мосбирже обновил рекорд в мае

Московская биржа зафиксировала рекордный объем расчетными фьючерсами на индекс пшеницы, в мае 2024 года он превысил 1,1 миллиарда рублей, предыдущее... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T17:29+0300

2024-06-04T17:29+0300

2024-06-04T17:30+0300

экономика

торги

московская биржа

пшеница

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Московская биржа зафиксировала рекордный объем расчетными фьючерсами на индекс пшеницы, в мае 2024 года он превысил 1,1 миллиарда рублей, предыдущее максимальное значение в 632 миллиона рублей зафиксировано в июле прошлого года, сообщила пресс-служба Московской биржи. "В мае 2024 года объем торгов фьючерсами на пшеницу превысил 1,1 млрд рублей. Предыдущее максимальное значение было зафиксировано в июле 2023 года и составило 632 млн рублей", - говорится в сообщении биржи. Как следует из сообщения, сделки с контрактом заключали как институциональные, так и частные инвесторы. Торги расчетными фьючерсами на пшеницу стартовали на срочном рынке Мосбиржи в августе 2022 года. Базовым активом фьючерса выступает биржевой индекс пшеницы, рассчитываемый Национальной товарной биржей (НТБ, входит в группу "Московская биржа") и формируемый по итогам биржевых товарных аукционов на пшеницу.

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торги, московская биржа, пшеница