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В Кремле рассказали о планах Путина на ПМЭФ - 04.06.2024, ПРАЙМ
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В Кремле рассказали о планах Путина на ПМЭФ
В Кремле рассказали о планах Путина на ПМЭФ - 04.06.2024, ПРАЙМ
В Кремле рассказали о планах Путина на ПМЭФ
Президент России Владимир Путин будет принимать участие в Петербургском международном экономическом форуме с пятого по седьмое июня. Об этом заявил помощник... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T17:15+0300
2024-06-04T17:25+0300
владимир путин
юрий ушаков
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин будет принимать участие в Петербургском международном экономическом форуме с пятого по седьмое июня. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.В этом году форум проходит с 5 по 8 июня. "Пятого-седьмого июня президент примет участие в работе 27-го форума. Форум ежегодно проводится под патронатом президента. (Это) всем известно", - сказал Ушаков.Так, 5 июня Путин планирует встретиться с руководителями международных информационных агентств. По словам Ушакова, глава государства в рамках ПМЭФ 6 июня проведет переговоры с президентом Боливии Луисом Арсе и президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, обсудит текущую политическую ситуацию с президентом Республики Сербской (РС БиГ) Милорадом Додиком, а также встретится с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф.Кроме того, президент выступит на пленарной сессии ПМЭФ."В своем выступлении наш президент поделится видением текущей ситуации в мировой экономике и политике, даст оценки проблем, которые в настоящее время испытывает международная торговая финансовая система. Потом, конечно же, (актуализирует) положение дел российской экономики, даст оценку ее функционирования в условиях СВО", - рассказал Ушаков.
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владимир путин, юрий ушаков, пмэф-2024
Владимир Путин, Юрий Ушаков, ПМЭФ-2024
17:15 04.06.2024 (обновлено: 17:25 04.06.2024)
 
В Кремле рассказали о планах Путина на ПМЭФ

Ушаков заявил, что Путин будет участвовать в ПМЭФ 5-7 июня

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПМЭФ-2023. Президент РФ В. Путин на пленарном заседании
ПМЭФ-2023. Президент РФ В. Путин на пленарном заседании
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин будет принимать участие в Петербургском международном экономическом форуме с пятого по седьмое июня. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.
ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.

В этом году форум проходит с 5 по 8 июня. "Пятого-седьмого июня президент примет участие в работе 27-го форума. Форум ежегодно проводится под патронатом президента. (Это) всем известно", - сказал Ушаков.
Так, 5 июня Путин планирует встретиться с руководителями международных информационных агентств.
По словам Ушакова, глава государства в рамках ПМЭФ 6 июня проведет переговоры с президентом Боливии Луисом Арсе и президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, обсудит текущую политическую ситуацию с президентом Республики Сербской (РС БиГ) Милорадом Додиком, а также встретится с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф.
Кроме того, президент выступит на пленарной сессии ПМЭФ.
"В своем выступлении наш президент поделится видением текущей ситуации в мировой экономике и политике, даст оценки проблем, которые в настоящее время испытывает международная торговая финансовая система. Потом, конечно же, (актуализирует) положение дел российской экономики, даст оценку ее функционирования в условиях СВО", - рассказал Ушаков.
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Владимир ПутинЮрий УшаковПМЭФ-2024
 
 
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