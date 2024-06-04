https://1prime.ru/20240604/putin-848814255.html

В Кремле рассказали о планах Путина на ПМЭФ

В Кремле рассказали о планах Путина на ПМЭФ - 04.06.2024, ПРАЙМ

В Кремле рассказали о планах Путина на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин будет принимать участие в Петербургском международном экономическом форуме с пятого по седьмое июня. Об этом заявил помощник... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T17:15+0300

2024-06-04T17:15+0300

2024-06-04T17:25+0300

владимир путин

юрий ушаков

пмэф-2024

https://cdnn.1prime.ru/img/84085/52/840855275_0:0:3157:1776_1920x0_80_0_0_38e265ec1dfa25de563063fe9cf734ac.jpg

МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин будет принимать участие в Петербургском международном экономическом форуме с пятого по седьмое июня. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.В этом году форум проходит с 5 по 8 июня. "Пятого-седьмого июня президент примет участие в работе 27-го форума. Форум ежегодно проводится под патронатом президента. (Это) всем известно", - сказал Ушаков.Так, 5 июня Путин планирует встретиться с руководителями международных информационных агентств. По словам Ушакова, глава государства в рамках ПМЭФ 6 июня проведет переговоры с президентом Боливии Луисом Арсе и президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, обсудит текущую политическую ситуацию с президентом Республики Сербской (РС БиГ) Милорадом Додиком, а также встретится с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф.Кроме того, президент выступит на пленарной сессии ПМЭФ."В своем выступлении наш президент поделится видением текущей ситуации в мировой экономике и политике, даст оценки проблем, которые в настоящее время испытывает международная торговая финансовая система. Потом, конечно же, (актуализирует) положение дел российской экономики, даст оценку ее функционирования в условиях СВО", - рассказал Ушаков.

https://1prime.ru/20240604/ritter-848795290.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, юрий ушаков, пмэф-2024