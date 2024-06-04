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Белый дом: Украину никогда не ограничивали в применении ПВО в России

Белый дом: Украину никогда не ограничивали в применении ПВО в России - 04.06.2024, ПРАЙМ

Белый дом: Украину никогда не ограничивали в применении ПВО в России

Соединенные Штаты не запрещали Киеву использовать силы ПВО против против российских самолетов вне пределов своего воздушного пространства, сообщил координатор... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T19:55+0300

2024-06-04T19:55+0300

2024-06-04T19:55+0300

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ВАШИНГТОН, 4 июн – ПРАЙМ. Соединенные Штаты не запрещали Киеву использовать силы ПВО против против российских самолетов вне пределов своего воздушного пространства, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби."Никогда не было ограничений на то, чтобы украинцы сбивали неприятельские самолеты, даже когда эти самолеты не обязательно находились в украинском воздушном пространстве. Я имею в виду, что они могут сбивать российские самолеты, которые представляют непосредственную угрозу. Они это делают с начала войны", — отметил он журналистам.Кирби добавил, что США не в состоянии в "ежедневном режиме" отслеживать применение Украиной американского оружия и потому не могут сказать, использовали ли уже они его для ударов по целям внутри России.При этом он выразил уверенность, что в Киеве "понимают инструкции, которые им переданы".Ранее американская администрация позволила украинцам использовать оружие США на российских территориях, прилегающих к Харьковской области. Однако запрет на трансграничные удары с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения оставлен в силе.Президент России Владимир Путин заявлял, что в Североатлантическом альянсе должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву атаковать Россию западным оружием.Москва подчеркивала, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.

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сво, вооружение, россия, украина