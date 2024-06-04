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"Не можем поразить". В США потребовали срочных мер из-за российского оружия
"Не можем поразить". В США потребовали срочных мер из-за российского оружия - 04.06.2024, ПРАЙМ
"Не можем поразить". В США потребовали срочных мер из-за российского оружия
Пентагону нужно обратить внимание на успешный опыт Российской Федерации в применении средств РЭБ и интенсивнее развивать это направлении в Вооруженных силах... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T08:22+0300
2024-06-04T08:22+0300
2024-06-04T08:26+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 4 июн – ПРАЙМ. Пентагону нужно обратить внимание на успешный опыт Российской Федерации в применении средств РЭБ и интенсивнее развивать это направлении в Вооруженных силах США. Такое мнение приводится в публикации информагентства Bloomberg.В материале указывается, что "Россия успешно сбивает на Украине беспилотники и американские управляемые боеприпасы (с помощью средств РЭБ — прим. ред.). Это должно вызвать тревогу в Пентагоне".Россия и Китай, как подчеркивают авторы статьи, не оставляют без внимания развитие высокоточного оружия в Соединенных Штатах и активно развивают средства РЭБ.В то же время Bloomberg сообщает, что Пентагон провалил свою стратегию развития средств радиоэлектронного противодействия: дорогостоящие исследовательские программы не дают нужных результатов, и в американскую армию не поступают современные, эффективные средства РЭБ."Нет никакого смысла тратить по сто тысяч долларов на каждый (управляемый — прим. ред.) снаряд Excalibur, если он не может поразить цель. Враги Америки понимают ценность таких технологий. После начала конфликта на Украине это должна понять и Америка", — утверждается в статье.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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сша, рэб, россия
Спецоперация на Украине, США, РЭБ, РОССИЯ
"Не можем поразить". В США потребовали срочных мер из-за российского оружия
Bloomberg: Пентагону следует брать пример с России в развитии средств РЭБ
МОСКВА, 4 июн – ПРАЙМ.
Пентагону нужно обратить внимание на успешный опыт Российской Федерации в применении средств РЭБ и интенсивнее развивать это направлении в Вооруженных силах США. Такое мнение приводится в публикации информагентства Bloomberg
.
В материале указывается, что "Россия успешно сбивает на Украине беспилотники и американские управляемые боеприпасы (с помощью средств РЭБ — прим. ред.). Это должно вызвать тревогу в Пентагоне".
Россия и Китай, как подчеркивают авторы статьи, не оставляют без внимания развитие высокоточного оружия в Соединенных Штатах и активно развивают средства РЭБ.
В то же время Bloomberg сообщает, что Пентагон провалил свою стратегию развития средств радиоэлектронного противодействия: дорогостоящие исследовательские программы не дают нужных результатов, и в американскую армию не поступают современные, эффективные средства РЭБ.
"Нам не все показывают": в США восхитились российскими средствами РЭБ
"Нет никакого смысла тратить по сто тысяч долларов на каждый (управляемый — прим. ред.) снаряд Excalibur, если он не может поразить цель. Враги Америки понимают ценность таких технологий. После начала конфликта на Украине это должна понять и Америка", — утверждается в статье.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>