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"Не можем поразить". В США потребовали срочных мер из-за российского оружия

"Не можем поразить". В США потребовали срочных мер из-за российского оружия - 04.06.2024, ПРАЙМ

"Не можем поразить". В США потребовали срочных мер из-за российского оружия

Пентагону нужно обратить внимание на успешный опыт Российской Федерации в применении средств РЭБ и интенсивнее развивать это направлении в Вооруженных силах... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T08:22+0300

2024-06-04T08:22+0300

2024-06-04T08:26+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 4 июн – ПРАЙМ. Пентагону нужно обратить внимание на успешный опыт Российской Федерации в применении средств РЭБ и интенсивнее развивать это направлении в Вооруженных силах США. Такое мнение приводится в публикации информагентства Bloomberg.В материале указывается, что "Россия успешно сбивает на Украине беспилотники и американские управляемые боеприпасы (с помощью средств РЭБ — прим. ред.). Это должно вызвать тревогу в Пентагоне".Россия и Китай, как подчеркивают авторы статьи, не оставляют без внимания развитие высокоточного оружия в Соединенных Штатах и активно развивают средства РЭБ.В то же время Bloomberg сообщает, что Пентагон провалил свою стратегию развития средств радиоэлектронного противодействия: дорогостоящие исследовательские программы не дают нужных результатов, и в американскую армию не поступают современные, эффективные средства РЭБ."Нет никакого смысла тратить по сто тысяч долларов на каждый (управляемый — прим. ред.) снаряд Excalibur, если он не может поразить цель. Враги Америки понимают ценность таких технологий. После начала конфликта на Украине это должна понять и Америка", — утверждается в статье.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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сша, рэб, россия