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В США предупредили о высоких рисках разрешения ударов по России - 04.06.2024, ПРАЙМ
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В США предупредили о высоких рисках разрешения ударов по России
В США предупредили о высоких рисках разрешения ударов по России - 04.06.2024, ПРАЙМ
В США предупредили о высоких рисках разрешения ударов по России
Разрешение Киеву бить западным оружием вглубь российской территории принесет "крайне малую выгоду" и "слишком большие риски", заявил в интервью изданию Newsweek | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T15:15+0300
2024-06-04T15:30+0300
вооружения
сво
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вооружение
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Разрешение Киеву бить западным оружием вглубь российской территории принесет "крайне малую выгоду" и "слишком большие риски", заявил в интервью изданию Newsweek капитан Корпуса морской пехоты США в отставке и экс-чиновник госдепа Мэтью Хох. Ранее президент России Владимир Путин, комментируя дискуссии в НАТО по поводу разрешения Киеву наносить удары по территории РФ западным оружием заявил, что представителям стран-членов альянса следует отдавать себе отчет, "с чем они играют", говоря о таких планах. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Я не думаю, что Россия пойдет так далеко, чтобы атаковать западные военные объекты за пределами Украины... не думаю, что русские хотят такой эскалации, но, несмотря на крайне малую выгоду, которую принесет это оружие, риски сами по себе слишком велики", — сказал Хох. Он считает, что в вопросе возможной реакции Москвы речь может идти об ударах по объектам на Украине, в которых могут располагаться инструкторы из стран НАТО, уничтожении натовской логистической техники, которая доставляет вооружения на Украину, а также самолетов- и дронов-разведчиков. По словам Хоха, основная опасность заключается в том, что это оружие с Запада может поразить гражданскую цель, "например, школу, полную русских детей". "Какова будет тогда реакция России?" — задался вопросом эксперт. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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сво, россия, нато, вооружение
Вооружения, СВО, РОССИЯ, НАТО, вооружение
15:15 04.06.2024 (обновлено: 15:30 04.06.2024)
 
В США предупредили о высоких рисках разрешения ударов по России

Экс-чиновник госдепа Хох: разрешение Киеву бить по РФ несет очень высокие риски

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Разрешение Киеву бить западным оружием вглубь российской территории принесет "крайне малую выгоду" и "слишком большие риски", заявил в интервью изданию Newsweek капитан Корпуса морской пехоты США в отставке и экс-чиновник госдепа Мэтью Хох.
Ранее президент России Владимир Путин, комментируя дискуссии в НАТО по поводу разрешения Киеву наносить удары по территории РФ западным оружием заявил, что представителям стран-членов альянса следует отдавать себе отчет, "с чем они играют", говоря о таких планах.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
"Я не думаю, что Россия пойдет так далеко, чтобы атаковать западные военные объекты за пределами Украины... не думаю, что русские хотят такой эскалации, но, несмотря на крайне малую выгоду, которую принесет это оружие, риски сами по себе слишком велики", — сказал Хох.
Он считает, что в вопросе возможной реакции Москвы речь может идти об ударах по объектам на Украине, в которых могут располагаться инструкторы из стран НАТО, уничтожении натовской логистической техники, которая доставляет вооружения на Украину, а также самолетов- и дронов-разведчиков.
По словам Хоха, основная опасность заключается в том, что это оружие с Запада может поразить гражданскую цель, "например, школу, полную русских детей".
"Какова будет тогда реакция России?" — задался вопросом эксперт.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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