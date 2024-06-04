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Запланированная засада. В США не дали Риттеру вылететь на ПМЭФ - 04.06.2024, ПРАЙМ
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Запланированная засада. В США не дали Риттеру вылететь на ПМЭФ
Запланированная засада. В США не дали Риттеру вылететь на ПМЭФ - 04.06.2024, ПРАЙМ
Запланированная засада. В США не дали Риттеру вылететь на ПМЭФ
Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер не смог вылететь в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме, у него забрали паспорт в США. Об... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T11:10+0300
2024-06-04T11:26+0300
скотт риттер
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер не смог вылететь в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме, у него забрали паспорт в США. Об этом он рассказал в эфире Ask the Inspector.Эксперт отметил, что изъятие произошло в понедельник, 3 июня, назвав ситуацию запланированной засадой."Я имею в виду, что это не было спонтанным административным решением. Это был запланированный акт со стороны правительства США, чтобы помешать мне сесть на самолет и принять участие в мероприятии", - пояснил Риттер.По его словам, Вашингтон испугался того, что он может рассказать на форуме. При этом Риттер пообещал, что все равно приедет в Россию.ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.В 2024 году ПМЭФ проходит с пятого по восьмое июня.
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скотт риттер, пмэф-2024, сша
Скотт Риттер, ПМЭФ-2024, США
11:10 04.06.2024 (обновлено: 11:26 04.06.2024)
 
Запланированная засада. В США не дали Риттеру вылететь на ПМЭФ

Риттер: изъятие паспорта перед вылетом в РФ было запланированной засадой США

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСкотт Риттер
Скотт Риттер - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер не смог вылететь в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме, у него забрали паспорт в США. Об этом он рассказал в эфире Ask the Inspector.
Эксперт отметил, что изъятие произошло в понедельник, 3 июня, назвав ситуацию запланированной засадой.
"Я имею в виду, что это не было спонтанным административным решением. Это был запланированный акт со стороны правительства США, чтобы помешать мне сесть на самолет и принять участие в мероприятии", - пояснил Риттер.
По его словам, Вашингтон испугался того, что он может рассказать на форуме. При этом Риттер пообещал, что все равно приедет в Россию.
ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.
В 2024 году ПМЭФ проходит с пятого по восьмое июня.
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Скотт РиттерПМЭФ-2024США
 
 
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