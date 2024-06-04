Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков прокомментировал сообщения о проблемах Риттера перед вылетом в РФ - 04.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240604/ritter-848801350.html
Песков прокомментировал сообщения о проблемах Риттера перед вылетом в РФ
Песков прокомментировал сообщения о проблемах Риттера перед вылетом в РФ - 04.06.2024, ПРАЙМ
Песков прокомментировал сообщения о проблемах Риттера перед вылетом в РФ
В Москве видели сообщения, что бывшему разведчику Вооруженных сил США Скотту Риттеру не дали вылететь из страны для посещения ПМЭФ. Об этом заявил официальных... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T12:43+0300
2024-06-04T12:58+0300
кремль
дмитрий песков
пмэф-2024
скотт риттер
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846270406_0:122:3207:1926_1920x0_80_0_0_0dc29bc87788f11b6b5c0c5630a3ee93.jpg
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. В Москве видели сообщения, что бывшему разведчику Вооруженных сил США Скотту Риттеру не дали вылететь из страны для посещения ПМЭФ. Об этом заявил официальных представитель Кремля Дмитрий Песков.Ранее Риттер сообщил, что в понедельник, 3 июня, в США у него забрали паспорт перед вылетом в Россию, документ до сих пор не вернули. Позднее бывший разведчик отмечал, что американские власти боялись, что он скажет на форуме."Видели это сообщение в Кремле, но там просто нужно знать детали. Мы вряд ли с вами знаем детали, тут огульно что-то кричать не хочется", - ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.Он напомнил, что Риттер является бывшим сотрудником спецслужб. Поэтому, по словам пресс-секретаря президента России, на него могут распространяться определенные ограничения на выезд за границу.При этом Песков добавил, что если на Риттера никакие ограничения не распространяются, то "это проявление очередной оголтелой кампании" США по ограничению контактов граждан с Россией.
https://1prime.ru/20240603/peskov-848763000.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846270406_239:0:2968:2047_1920x0_80_0_0_1bcd09fdcefa26a18313783b3a501fa8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
кремль, дмитрий песков, пмэф-2024, скотт риттер
Кремль, Дмитрий Песков, ПМЭФ-2024, Скотт Риттер
12:43 04.06.2024 (обновлено: 12:58 04.06.2024)
 
Песков прокомментировал сообщения о проблемах Риттера перед вылетом в РФ

Песков: Кремль видел сообщения о том, что экс-разведчику Риттеру помешали поехать на ПМЭФ

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКрасная площадь
Красная площадь - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. В Москве видели сообщения, что бывшему разведчику Вооруженных сил США Скотту Риттеру не дали вылететь из страны для посещения ПМЭФ. Об этом заявил официальных представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее Риттер сообщил, что в понедельник, 3 июня, в США у него забрали паспорт перед вылетом в Россию, документ до сих пор не вернули. Позднее бывший разведчик отмечал, что американские власти боялись, что он скажет на форуме.
"Видели это сообщение в Кремле, но там просто нужно знать детали. Мы вряд ли с вами знаем детали, тут огульно что-то кричать не хочется", - ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.
Он напомнил, что Риттер является бывшим сотрудником спецслужб. Поэтому, по словам пресс-секретаря президента России, на него могут распространяться определенные ограничения на выезд за границу.
При этом Песков добавил, что если на Риттера никакие ограничения не распространяются, то "это проявление очередной оголтелой кампании" США по ограничению контактов граждан с Россией.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
"Делали так неоднократно". Песков ответил на подготовку Киевом провокации
Вчера, 12:41
 
КремльДмитрий ПесковПМЭФ-2024Скотт Риттер
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала