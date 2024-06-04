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Песков прокомментировал сообщения о проблемах Риттера перед вылетом в РФ

Песков прокомментировал сообщения о проблемах Риттера перед вылетом в РФ - 04.06.2024, ПРАЙМ

Песков прокомментировал сообщения о проблемах Риттера перед вылетом в РФ

В Москве видели сообщения, что бывшему разведчику Вооруженных сил США Скотту Риттеру не дали вылететь из страны для посещения ПМЭФ. Об этом заявил официальных... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T12:43+0300

2024-06-04T12:43+0300

2024-06-04T12:58+0300

кремль

дмитрий песков

пмэф-2024

скотт риттер

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. В Москве видели сообщения, что бывшему разведчику Вооруженных сил США Скотту Риттеру не дали вылететь из страны для посещения ПМЭФ. Об этом заявил официальных представитель Кремля Дмитрий Песков.Ранее Риттер сообщил, что в понедельник, 3 июня, в США у него забрали паспорт перед вылетом в Россию, документ до сих пор не вернули. Позднее бывший разведчик отмечал, что американские власти боялись, что он скажет на форуме."Видели это сообщение в Кремле, но там просто нужно знать детали. Мы вряд ли с вами знаем детали, тут огульно что-то кричать не хочется", - ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.Он напомнил, что Риттер является бывшим сотрудником спецслужб. Поэтому, по словам пресс-секретаря президента России, на него могут распространяться определенные ограничения на выезд за границу.При этом Песков добавил, что если на Риттера никакие ограничения не распространяются, то "это проявление очередной оголтелой кампании" США по ограничению контактов граждан с Россией.

https://1prime.ru/20240603/peskov-848763000.html

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кремль, дмитрий песков, пмэф-2024, скотт риттер