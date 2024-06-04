https://1prime.ru/20240604/ritter-848801350.html
Песков прокомментировал сообщения о проблемах Риттера перед вылетом в РФ
Песков прокомментировал сообщения о проблемах Риттера перед вылетом в РФ - 04.06.2024, ПРАЙМ
Песков прокомментировал сообщения о проблемах Риттера перед вылетом в РФ
В Москве видели сообщения, что бывшему разведчику Вооруженных сил США Скотту Риттеру не дали вылететь из страны для посещения ПМЭФ. Об этом заявил официальных... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T12:43+0300
2024-06-04T12:43+0300
2024-06-04T12:58+0300
кремль
дмитрий песков
пмэф-2024
скотт риттер
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. В Москве видели сообщения, что бывшему разведчику Вооруженных сил США Скотту Риттеру не дали вылететь из страны для посещения ПМЭФ. Об этом заявил официальных представитель Кремля Дмитрий Песков.Ранее Риттер сообщил, что в понедельник, 3 июня, в США у него забрали паспорт перед вылетом в Россию, документ до сих пор не вернули. Позднее бывший разведчик отмечал, что американские власти боялись, что он скажет на форуме."Видели это сообщение в Кремле, но там просто нужно знать детали. Мы вряд ли с вами знаем детали, тут огульно что-то кричать не хочется", - ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.Он напомнил, что Риттер является бывшим сотрудником спецслужб. Поэтому, по словам пресс-секретаря президента России, на него могут распространяться определенные ограничения на выезд за границу.При этом Песков добавил, что если на Риттера никакие ограничения не распространяются, то "это проявление очередной оголтелой кампании" США по ограничению контактов граждан с Россией.
https://1prime.ru/20240603/peskov-848763000.html
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кремль, дмитрий песков, пмэф-2024, скотт риттер
Кремль, Дмитрий Песков, ПМЭФ-2024, Скотт Риттер
Песков прокомментировал сообщения о проблемах Риттера перед вылетом в РФ
Песков: Кремль видел сообщения о том, что экс-разведчику Риттеру помешали поехать на ПМЭФ
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. В Москве видели сообщения, что бывшему разведчику Вооруженных сил США Скотту Риттеру не дали вылететь из страны для посещения ПМЭФ. Об этом заявил официальных представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее Риттер сообщил, что в понедельник, 3 июня, в США у него забрали паспорт перед вылетом в Россию, документ до сих пор не вернули. Позднее бывший разведчик отмечал, что американские власти боялись, что он скажет на форуме.
"Видели это сообщение в Кремле, но там просто нужно знать детали. Мы вряд ли с вами знаем детали, тут огульно что-то кричать не хочется", - ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.
Он напомнил, что Риттер является бывшим сотрудником спецслужб. Поэтому, по словам пресс-секретаря президента России, на него могут распространяться определенные ограничения на выезд за границу.
При этом Песков добавил, что если на Риттера никакие ограничения не распространяются, то "это проявление очередной оголтелой кампании" США по ограничению контактов граждан с Россией.
"Делали так неоднократно". Песков ответил на подготовку Киевом провокации