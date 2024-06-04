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"Роскосмос" пожаловался на нехватку финансирования для спутников

"Роскосмос" пожаловался на нехватку финансирования для спутников - 04.06.2024, ПРАЙМ

"Роскосмос" пожаловался на нехватку финансирования для спутников

Дальнейшее развитие телекоммуникационных спутниковых систем "Экспресс" и "Ямал" с космическими аппаратами на геостационарной орбите пока не обеспечено... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T12:32+0300

2024-06-04T12:32+0300

2024-06-04T12:32+0300

роскосмос

космос

спутник

финансирование

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Дальнейшее развитие телекоммуникационных спутниковых систем "Экспресс" и "Ямал" с космическими аппаратами на геостационарной орбите пока не обеспечено финансированием, сообщил директор департамента перспективных программ и проекта "Сфера" госкорпорации "Роскосмос" Сергей Прохоров. "Перспективные группировки на негеостационарных орбитах развиваются, а геостационарная орбита (ГСО – круговая околоземная орбита высотой около 36 тысяч км) в настоящее время не обеспечена финансированием", - приводит слова Прохорова пресс-служба госкорпорации. Уточняется, что к 2030 году у части российских геостационарных космических аппаратов закончится срок активного существования. Сейчас операторы геостационарных систем "Экспресс" и "Ямал" заказали лишь два из шести необходимых аппаратов, отметили в пресс-службе. "Этот вопрос требует обсуждения: развивая долгосрочные низкоорбитальные и среднеорбитальные группировки, нельзя забывать о спутниковых системах связи на геостационарной орбите. Необходимо продолжить их поддержание и дальнейшее развитие", - добавил Прохоров.

https://1prime.ru/20240601/kosmos-848730525.html

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роскосмос, космос, спутник, финансирование