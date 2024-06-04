https://1prime.ru/20240604/rosseti-848815612.html

Глава "Россетей" провел совещание с менеджментом дочерних компаний

Глава "Россетей" провел совещание с менеджментом дочерних компаний - 04.06.2024, ПРАЙМ

Глава "Россетей" провел совещание с менеджментом дочерних компаний

Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин на совещании с менеджментом дочерних компаний в Санкт-Петербурге обсудил итоги 2023 года и актуальные задачи... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T17:30+0300

2024-06-04T17:30+0300

2024-06-04T17:30+0300

россети

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848810999_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_50b36cc594ee62bf67905fdc37bd653d.jpg

МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин на совещании с менеджментом дочерних компаний в Санкт-Петербурге обсудил итоги 2023 года и актуальные задачи распределительного комплекса. Об этом говорится в публикации компании в Telegram.Отмечается, что главными темами совещания стали выполнение инвестиционных и производственных планов, работа по технологическому присоединению и реализации услуг, финансово-экономические результаты."Распределительный комплекс играет особую роль в энергосистеме страны, обеспечивая электроснабжение подавляющего большинства потребителей, включая население. Продолжим создавать условия для наращивания инвестиций в модернизацию и развитие сети. Предметом особого внимания всех компаний Группы "Россети" также должны быть надежность электроснабжения, оперативное взаимодействие с клиентами, повышение эффективности производственной и экономической деятельности", – сказал Рюмин.Как говорится в публикации, в прошлом году финансирование инвестпрограмм Группы "Россети" в распределительном комплексе составило более 280 миллиардов рублей. Компания завершила такие проекты, как реконструкция значимых центров питания в Екатеринбурге, Подмосковье, Сочинском энергорайоне, Калининградской области, других регионах. Кроме того, за год "Россети" выполнили свыше 400 тысяч заявок на присоединение к сетям новых потребителей."Все сетевые организации Группы "Россети" в 2023 году выполнили ремонтные программы, общий размер финансирования которых составил свыше 100 млрд рублей. В прохождении осенне-зимнего периода участвовали более 10,5 тыс. аварийно-восстановительных бригад. Сейчас начался активный период ремонтной кампании 2024 года, объем которой будет увеличен. Андрей Рюмин подчеркнул необходимость реализации запланированных мероприятий в срок", – поясняет компания.Помимо этого, в сообщении говорится, что в 2023 году дочерние компании увеличили отпуск электроэнергии из сети к уровню предыдущего года. Благодаря работе по нормализации платежной дисциплины снизилась просроченная дебиторская задолженность."В числе актуальных задач было названо снижение потерь при передаче электроэнергии. На общий показатель потерь влияют разные факторы, включая консолидацию бесхозяйных сетей, режимные условия, изменение потребления крупных промышленных объектов. При этом возможности для улучшения ситуации существуют, в том числе за счет развития систем учета, модернизации, мероприятий по пресечению бездоговорного потребления", - добавляется в публикации.В заключение ПАО "Россети" отмечает, что участники совещания обсудили комплекс мер по обеспечению финансовой устойчивости в условиях действующих тарифных ограничений, инфляционных рисков и увеличивающихся объемов инвестиционных обязательств.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россети