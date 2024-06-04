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"Ростех" выводит на рынок обновленное телеком-оборудование для банкоматов
"Ростех" выводит на рынок обновленное телеком-оборудование для банкоматов - 04.06.2024, ПРАЙМ
"Ростех" выводит на рынок обновленное телеком-оборудование для банкоматов
"Ростех" выводит на российский рынок обновленные сервисные маршрутизаторы с функционалом для банковского сектора, которые могут использоваться в качестве... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T10:02+0300
2024-06-04T10:02+0300
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ростех
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. "Ростех" выводит на российский рынок обновленные сервисные маршрутизаторы с функционалом для банковского сектора, которые могут использоваться в качестве устройств связи банкоматов по проводной или беспроводной сети, сообщила пресс-служба госкорпорации. "Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации "Ростех" выводит на рынок обновленные сервисные маршрутизаторы с функционалом для банковского сектора. Благодаря специальным протоколам передачи данных с поддержкой шифрованных туннелей оборудование может использоваться в качестве устройств связи банкоматов по проводной или беспроводной сети", - говорится в сообщении. Поясняется, что сервисный маршрутизатор – это телекоммуникационное оборудование для сетей уровня доступа корпоративного класса. Устройства имеют уникальный алгоритм обработки трафика передачи данных и встроенный коммутационный процессор. Обновленные сервисные маршрутизаторы для банковского сектора, разработанные инженерами НПП "Исток" имени Шокина (входит в "Росэлектронику"), поддерживают сетевой функционал шифрованных туннелей для связи банкоматов с маршрутизатором в центральных офисах банка, а также протоколы виртуальной частной сети с возможностью динамического создания туннелей между узлами (DMVPN). Программное обеспечение сервисного маршрутизатора является полностью российской разработкой. Аппаратная платформа работает под управлением российского процессора Baikal BE-T1000 на базе архитектуры MIPS. "Сейчас эти маршрутизаторы уже проходят тестирование на сетях банков-партнеров. Мы уже произвели более 2 000 устройств и готовы к наращиванию объемов в соответствии с запросами рынка", - рассказал руководитель научно-технического дизайн-центра НПП "Исток" имени Шокина Андрей Тюрин, его слова приводит пресс-служба.
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ростех, банкоматы
"Ростех" выводит на рынок обновленное телеком-оборудование для банкоматов
"Ростех" выводит на россйиский рынок обновленное телеком-оборудование для банкоматов
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. "Ростех" выводит на российский рынок обновленные сервисные маршрутизаторы с функционалом для банковского сектора, которые могут использоваться в качестве устройств связи банкоматов по проводной или беспроводной сети, сообщила пресс-служба госкорпорации.
"Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации "Ростех" выводит на рынок обновленные сервисные маршрутизаторы с функционалом для банковского сектора. Благодаря специальным протоколам передачи данных с поддержкой шифрованных туннелей оборудование может использоваться в качестве устройств связи банкоматов по проводной или беспроводной сети", - говорится в сообщении.
Поясняется, что сервисный маршрутизатор – это телекоммуникационное оборудование для сетей уровня доступа корпоративного класса. Устройства имеют уникальный алгоритм обработки трафика передачи данных и встроенный коммутационный процессор.
Обновленные сервисные маршрутизаторы для банковского сектора, разработанные инженерами НПП "Исток" имени Шокина (входит в "Росэлектронику"), поддерживают сетевой функционал шифрованных туннелей для связи банкоматов с маршрутизатором в центральных офисах банка, а также протоколы виртуальной частной сети с возможностью динамического создания туннелей между узлами (DMVPN).
Программное обеспечение сервисного маршрутизатора является полностью российской разработкой. Аппаратная платформа работает под управлением российского процессора Baikal BE-T1000 на базе архитектуры MIPS.
"Сейчас эти маршрутизаторы уже проходят тестирование на сетях банков-партнеров. Мы уже произвели более 2 000 устройств и готовы к наращиванию объемов в соответствии с запросами рынка", - рассказал руководитель научно-технического дизайн-центра НПП "Исток" имени Шокина Андрей Тюрин, его слова приводит пресс-служба.