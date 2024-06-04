https://1prime.ru/20240604/salvini-848792626.html
"Надевай каску и поезжай сам". В Италии жестко раскритиковали Макрона
"Надевай каску и поезжай сам". В Италии жестко раскритиковали Макрона - 04.06.2024, ПРАЙМ
"Надевай каску и поезжай сам". В Италии жестко раскритиковали Макрона
Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует самому поехать на Украину и участвовать в боевых действиях, заявил министр транспорта и инфраструктуры Италии,... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T10:22+0300
2024-06-04T10:22+0300
2024-06-04T10:30+0300
политика
франция
италия
эммануэль макрон
https://cdnn.1prime.ru/img/84044/90/840449061_0:3:1721:971_1920x0_80_0_0_3f97350c0cda78788b13b2a8a1364e9a.jpg
РИМ, 4 июн – ПРАЙМ. Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует самому поехать на Украину и участвовать в боевых действиях, заявил министр транспорта и инфраструктуры Италии, вице-премьер Маттео Сальвини."Макрону я скажу: ты езжай на Украину воевать, надень каску и морочь итальянцам голову", — сказал он в ходе предвыборного мероприятия кандидата своей партии "Лига" в мэры города Бари. Сальвини в последнее время подвергает критике руководителей НАТО и ЕС за их позицию по наращиванию военной поддержки Украины и готовность снять ограничения по нанесению ударов ВСУ западным оружием по территории России. Главу евродипломатии Жозепа Борреля Сальвини назвал подрывником, а генсека НАТО Столтенберга – "опасным господином". Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Москва прорвет линии фронта и от Киева поступит соответствующая просьба. По словам французского лидера, "многие страны" согласились с подходом Парижа о возможной отправке войск.
https://1prime.ru/20240604/svo-848788771.html
франция
италия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84044/90/840449061_109:0:1612:1127_1920x0_80_0_0_9cea103cab1349519300be31049ecb72.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, италия, эммануэль макрон
Политика, ФРАНЦИЯ, ИТАЛИЯ, Эммануэль Макрон
"Надевай каску и поезжай сам". В Италии жестко раскритиковали Макрона
Сальвини: Макрон должен надеть каску и сам поехать воевать на Украину
РИМ, 4 июн – ПРАЙМ. Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует самому поехать на Украину и участвовать в боевых действиях, заявил министр транспорта и инфраструктуры Италии, вице-премьер Маттео Сальвини.
"Макрону я скажу: ты езжай на Украину воевать, надень каску и морочь итальянцам голову", — сказал он в ходе предвыборного мероприятия кандидата своей партии "Лига" в мэры города Бари.
Сальвини в последнее время подвергает критике руководителей НАТО и ЕС за их позицию по наращиванию военной поддержки Украины и готовность снять ограничения по нанесению ударов ВСУ западным оружием по территории России. Главу евродипломатии Жозепа Борреля Сальвини назвал подрывником, а генсека НАТО Столтенберга – "опасным господином".
Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Москва прорвет линии фронта и от Киева поступит соответствующая просьба. По словам французского лидера, "многие страны" согласились с подходом Парижа о возможной отправке войск.
Шанс унизить. В США испугались ответа Путина на решение Макрона по Украине