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"Надевай каску и поезжай сам". В Италии жестко раскритиковали Макрона - 04.06.2024, ПРАЙМ
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"Надевай каску и поезжай сам". В Италии жестко раскритиковали Макрона
"Надевай каску и поезжай сам". В Италии жестко раскритиковали Макрона - 04.06.2024, ПРАЙМ
"Надевай каску и поезжай сам". В Италии жестко раскритиковали Макрона
Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует самому поехать на Украину и участвовать в боевых действиях, заявил министр транспорта и инфраструктуры Италии,... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T10:22+0300
2024-06-04T10:30+0300
политика
франция
италия
эммануэль макрон
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РИМ, 4 июн – ПРАЙМ. Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует самому поехать на Украину и участвовать в боевых действиях, заявил министр транспорта и инфраструктуры Италии, вице-премьер Маттео Сальвини."Макрону я скажу: ты езжай на Украину воевать, надень каску и морочь итальянцам голову", — сказал он в ходе предвыборного мероприятия кандидата своей партии "Лига" в мэры города Бари. Сальвини в последнее время подвергает критике руководителей НАТО и ЕС за их позицию по наращиванию военной поддержки Украины и готовность снять ограничения по нанесению ударов ВСУ западным оружием по территории России. Главу евродипломатии Жозепа Борреля Сальвини назвал подрывником, а генсека НАТО Столтенберга – "опасным господином". Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Москва прорвет линии фронта и от Киева поступит соответствующая просьба. По словам французского лидера, "многие страны" согласились с подходом Парижа о возможной отправке войск.
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франция, италия, эммануэль макрон
Политика, ФРАНЦИЯ, ИТАЛИЯ, Эммануэль Макрон
10:22 04.06.2024 (обновлено: 10:30 04.06.2024)
 
"Надевай каску и поезжай сам". В Италии жестко раскритиковали Макрона

Сальвини: Макрон должен надеть каску и сам поехать воевать на Украину

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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РИМ, 4 июн – ПРАЙМ. Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует самому поехать на Украину и участвовать в боевых действиях, заявил министр транспорта и инфраструктуры Италии, вице-премьер Маттео Сальвини.
"Макрону я скажу: ты езжай на Украину воевать, надень каску и морочь итальянцам голову", — сказал он в ходе предвыборного мероприятия кандидата своей партии "Лига" в мэры города Бари.
Сальвини в последнее время подвергает критике руководителей НАТО и ЕС за их позицию по наращиванию военной поддержки Украины и готовность снять ограничения по нанесению ударов ВСУ западным оружием по территории России. Главу евродипломатии Жозепа Борреля Сальвини назвал подрывником, а генсека НАТО Столтенберга – "опасным господином".
Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Москва прорвет линии фронта и от Киева поступит соответствующая просьба. По словам французского лидера, "многие страны" согласились с подходом Парижа о возможной отправке войск.
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
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ПолитикаФРАНЦИЯИТАЛИЯЭммануэль Макрон
 
 
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