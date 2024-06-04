https://1prime.ru/20240604/salvini-848792626.html

"Надевай каску и поезжай сам". В Италии жестко раскритиковали Макрона

"Надевай каску и поезжай сам". В Италии жестко раскритиковали Макрона - 04.06.2024, ПРАЙМ

"Надевай каску и поезжай сам". В Италии жестко раскритиковали Макрона

Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует самому поехать на Украину и участвовать в боевых действиях, заявил министр транспорта и инфраструктуры Италии,... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T10:22+0300

2024-06-04T10:22+0300

2024-06-04T10:30+0300

политика

франция

италия

эммануэль макрон

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РИМ, 4 июн – ПРАЙМ. Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует самому поехать на Украину и участвовать в боевых действиях, заявил министр транспорта и инфраструктуры Италии, вице-премьер Маттео Сальвини."Макрону я скажу: ты езжай на Украину воевать, надень каску и морочь итальянцам голову", — сказал он в ходе предвыборного мероприятия кандидата своей партии "Лига" в мэры города Бари. Сальвини в последнее время подвергает критике руководителей НАТО и ЕС за их позицию по наращиванию военной поддержки Украины и готовность снять ограничения по нанесению ударов ВСУ западным оружием по территории России. Главу евродипломатии Жозепа Борреля Сальвини назвал подрывником, а генсека НАТО Столтенберга – "опасным господином". Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Москва прорвет линии фронта и от Киева поступит соответствующая просьба. По словам французского лидера, "многие страны" согласились с подходом Парижа о возможной отправке войск.

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франция, италия, эммануэль макрон