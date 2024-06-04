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Конференция по Украине не должна стать антироссийской, заявили в Швейцарии

Конференция по Украине не должна стать антироссийской, заявили в Швейцарии - 04.06.2024, ПРАЙМ

Конференция по Украине не должна стать антироссийской, заявили в Швейцарии

Намеченная на 15-16 июня конференция по Украине в Швейцарии не должна трансформироваться в антироссийское мероприятие, заявил РИА Новости швейцарский эксперт и... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T08:16+0300

2024-06-04T08:16+0300

2024-06-04T08:16+0300

политика

россия

украина

швейцария

мирный саммит

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ЖЕНЕВА, 4 июн - ПРАЙМ. Намеченная на 15-16 июня конференция по Украине в Швейцарии не должна трансформироваться в антироссийское мероприятие, заявил РИА Новости швейцарский эксперт и директор Женевского центра политики безопасности (GCSP) Томас Гремингер. По его словам, он видит три цели на этой конференции. В качестве первой он назвал создание платформы, охватывающей "всех, чтобы представить все мирные планы в открытом контексте". Вторая — обсуждение трех конкретных тем — гуманитарных вопросов, продовольственной и ядерной безопасности с целью выявления идей в этих областях. Третья заключается в запуске долгосрочного процесса и определения следующего шага. "Эти три цели должны быть достигнуты, чтобы можно было говорить об успехе... Но, прежде всего, очень важно, чтобы эта конференция не превратилась в антироссийское мероприятие", — сказал эксперт и добавил, что пока слишком рано комментировать уровень представительства стран, поскольку все еще может измениться. В Швейцарии 15-16 июня должна состояться конференция по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Почти 80 стран подтвердили свое участие. Россия на данном мероприятии присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов ранее заявил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите, и Москва не будет участвовать в любом случае. По его словам усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.

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россия, украина, швейцария, мирный саммит