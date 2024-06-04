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МИД заявил о формировании США фронта против России и Китая - 04.06.2024, ПРАЙМ
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МИД заявил о формировании США фронта против России и Китая
МИД заявил о формировании США фронта против России и Китая - 04.06.2024, ПРАЙМ
МИД заявил о формировании США фронта против России и Китая
Соединенные Штаты и их сателлиты формируют в Большой Евразии антироссийский и антикитайский фронт, заявил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин. | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T12:51+0300
2024-06-04T13:06+0300
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты и их сателлиты формируют в Большой Евразии антироссийский и антикитайский фронт, заявил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин."В последние годы США с их сателлитами последовательно выходят на новый уровень геополитического противостояния с нами. Они занимаются созданием интегрированного антироссийского и антикитайского фронта в Большой Евразии", — отметил дипломат.По мнению Галузина, такая политика приводит к накоплению конфликтного потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе с усиливающимися проблемами на Ближнем Востоке, Кавказе и в Центральной Азии.В ответ на эти вызовы Москва рассмотрит формирование континентальной архитектуры безопасности в Евразии. Замглавы МИД России заверил, что эта архитектура будет открыта для всех государств, готовых к равноправному и конструктивному взаимодействию.Галузин заключил, что идея создания евразийской архитектуры безопасности возникла в результате распада евроатлантической системы безопасности и нарастания военных угроз со стороны Запада против России.
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россия, сша, нато
РОССИЯ, США, НАТО
12:51 04.06.2024 (обновлено: 13:06 04.06.2024)
 
МИД заявил о формировании США фронта против России и Китая

Замглавы МИД Галузин: США и сателлиты формируют фронт против России и Китая

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМИД
МИД - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты и их сателлиты формируют в Большой Евразии антироссийский и антикитайский фронт, заявил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.
"В последние годы США с их сателлитами последовательно выходят на новый уровень геополитического противостояния с нами. Они занимаются созданием интегрированного антироссийского и антикитайского фронта в Большой Евразии", — отметил дипломат.
По мнению Галузина, такая политика приводит к накоплению конфликтного потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе с усиливающимися проблемами на Ближнем Востоке, Кавказе и в Центральной Азии.
В ответ на эти вызовы Москва рассмотрит формирование континентальной архитектуры безопасности в Евразии. Замглавы МИД России заверил, что эта архитектура будет открыта для всех государств, готовых к равноправному и конструктивному взаимодействию.
Галузин заключил, что идея создания евразийской архитектуры безопасности возникла в результате распада евроатлантической системы безопасности и нарастания военных угроз со стороны Запада против России.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
СМИ: НАТО готовит пути для переброски сил США в случае конфликта с Россией
11:31
 
РОССИЯСШАНАТО
 
 
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