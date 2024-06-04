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В СДЭК назвали причину сбоя - 04.06.2024, ПРАЙМ
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В СДЭК назвали причину сбоя
В СДЭК назвали причину сбоя - 04.06.2024, ПРАЙМ
В СДЭК назвали причину сбоя
Технический сбой в работе логистического оператора СДЭК был вызван внешним воздействием, однако оснований полагать, что произошла утечка личных данных клиентов, | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T12:02+0300
2024-06-04T12:02+0300
сбой
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Технический сбой в работе логистического оператора СДЭК был вызван внешним воздействием, однако оснований полагать, что произошла утечка личных данных клиентов, на данный момент нет, сообщила пресс-служба компании. СДЭК подвергся кибератаке в конце мая: жалобы пользователей на проблемы с приемом и выдачей отправлений у СДЭК появились 26 мая, а на следующий день компания сообщила о масштабном техническом сбое. Позже ответственность за кибератаку на СДЭК взяла на себя хакерская группировка Head Mare. Восстановить работоспособность большей части клиентских сервисов удалось лишь к 3 июня. "На текущем этапе внутреннего расследования, для которого были привлечены эксперты компаний BI.ZONE, "Инфосистемы Джет" и других организаций, мы можем подтвердить, что технический сбой был вызван внешним воздействием. На данный момент у нас нет оснований полагать, что произошла утечка персональных данных", - сообщила компания. Совет директоров СДЭК в рамках внеочередного заседания 6 июня определит принципы и подходы к организации управления рисками компании, добавляется в сообщении.
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сбой, сдэк
сбой, СДЭК
12:02 04.06.2024
 
В СДЭК назвали причину сбоя

Сбой у СДЭК вызвало внешнее воздействие, утечки данных, скорее всего, не было

© Unsplash/Shamsudeen AdedokunПрограммирование, компьютер
Программирование, компьютер
© Unsplash/Shamsudeen Adedokun
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Технический сбой в работе логистического оператора СДЭК был вызван внешним воздействием, однако оснований полагать, что произошла утечка личных данных клиентов, на данный момент нет, сообщила пресс-служба компании.
СДЭК подвергся кибератаке в конце мая: жалобы пользователей на проблемы с приемом и выдачей отправлений у СДЭК появились 26 мая, а на следующий день компания сообщила о масштабном техническом сбое. Позже ответственность за кибератаку на СДЭК взяла на себя хакерская группировка Head Mare. Восстановить работоспособность большей части клиентских сервисов удалось лишь к 3 июня.
"На текущем этапе внутреннего расследования, для которого были привлечены эксперты компаний BI.ZONE, "Инфосистемы Джет" и других организаций, мы можем подтвердить, что технический сбой был вызван внешним воздействием. На данный момент у нас нет оснований полагать, что произошла утечка персональных данных", - сообщила компания.
Совет директоров СДЭК в рамках внеочередного заседания 6 июня определит принципы и подходы к организации управления рисками компании, добавляется в сообщении.
 
сбойСДЭК
 
 
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