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В СДЭК назвали причину сбоя

В СДЭК назвали причину сбоя - 04.06.2024, ПРАЙМ

В СДЭК назвали причину сбоя

Технический сбой в работе логистического оператора СДЭК был вызван внешним воздействием, однако оснований полагать, что произошла утечка личных данных клиентов, | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T12:02+0300

2024-06-04T12:02+0300

2024-06-04T12:02+0300

сбой

сдэк

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Технический сбой в работе логистического оператора СДЭК был вызван внешним воздействием, однако оснований полагать, что произошла утечка личных данных клиентов, на данный момент нет, сообщила пресс-служба компании. СДЭК подвергся кибератаке в конце мая: жалобы пользователей на проблемы с приемом и выдачей отправлений у СДЭК появились 26 мая, а на следующий день компания сообщила о масштабном техническом сбое. Позже ответственность за кибератаку на СДЭК взяла на себя хакерская группировка Head Mare. Восстановить работоспособность большей части клиентских сервисов удалось лишь к 3 июня. "На текущем этапе внутреннего расследования, для которого были привлечены эксперты компаний BI.ZONE, "Инфосистемы Джет" и других организаций, мы можем подтвердить, что технический сбой был вызван внешним воздействием. На данный момент у нас нет оснований полагать, что произошла утечка персональных данных", - сообщила компания. Совет директоров СДЭК в рамках внеочередного заседания 6 июня определит принципы и подходы к организации управления рисками компании, добавляется в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сбой, сдэк