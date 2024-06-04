https://1prime.ru/20240604/scheta-848788536.html

Россияне смогут видеть данные о своих счетах в одном приложении, пишут СМИ

Россияне смогут видеть данные о своих счетах в одном приложении, пишут СМИ - 04.06.2024, ПРАЙМ

Россияне смогут видеть данные о своих счетах в одном приложении, пишут СМИ

Крупнейшие российские банки в рамках технологии открытых API намерены ввести обмен данными о счетах клиентов, чтобы они отображались в партнерских приложениях... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T09:07+0300

2024-06-04T09:07+0300

2024-06-04T09:18+0300

экономика

банки

передача данных

россияне

мобильное приложение

банковские приложения

https://cdnn.1prime.ru/img/84142/78/841427821_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_394b1832b7819c5ee81cf82830978bf3.jpg

МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Крупнейшие российские банки в рамках технологии открытых API намерены ввести обмен данными о счетах клиентов, чтобы они отображались в партнерских приложениях. Клиенты таких кредитных организаций при этом получат возможность управления финансами в одном окне. Об этом сообщил РБК. Отмечается, что сейчас проект в пилотном режиме запускают ВТБ в партнерстве с Альфа-банком, а также "Сбер" в партнерстве с "Тинькофф". Подобные планы также имеет Газпромбанк.РБК пояснил, что клиенты банков получат возможность управлять своими денежными средствами и продуктами, открытыми в разных кредитных организациях и страховых компаниях, в одном окне, будут получать более выгодные предложения и сэкономят время на запрос и передачу справок и выписок о состоянии счетов и договоров из одной финорганизации в другую.По данным РБК, проект "Сбера" и "Тинькофф" уже реализуется как пилотный проект для их работников и до конца лета текущего года его расширят на первую группу клиентов. По словам представителей банков, сначала будет тестироваться согласие клиентов на передачу данных, чтобы данные по счетам отображалась в приложениях двух кредитных организаций. Затем банки планируют внедрять функции анализа поступлений и расходов по обеим картам и по всем финансам каждого клиента. Источники РБК также рассказали, что планируется запуск открытых API для всех клиентов опережающими темпами, до вступления в силу требований Банка России, то есть намного раньше 2026 года. По их словам, данные будут передаваться только после согласия клиентов и они всегда будут вправе это согласие отозвать.РБК напомнил, что концепция ЦБ РФ по внедрению открытых API на финансовом рынке предполагает ее применение на банковском, страховом, брокерском и микрофинансовом рынках. Кредитные организации разрабатывают и тестируют данную технологию на площадке Ассоциации ФинТех (АФТ).Открытые API представляют собой инструмент для быстрой и безопасной передачи данных между юридическими лицами.

https://1prime.ru/20240603/kreditovanie-848761692.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, передача данных, россияне, мобильное приложение, банковские приложения