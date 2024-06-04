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"Северсталь" обновила стратегию развития до 2028 года
"Северсталь" обновила стратегию развития до 2028 года - 04.06.2024, ПРАЙМ
"Северсталь" обновила стратегию развития до 2028 года
"Северсталь" обновила стратегию развития до 2028 года, новая финансовая цель - рост EBITDA на 150 миллиардов рублей от уровня прошлого года, то есть ежегодно... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T10:01+0300
2024-06-04T10:01+0300
2024-06-04T10:05+0300
северсталь
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МОСКВА, 4 июня - ПРАЙМ. "Северсталь" обновила стратегию развития до 2028 года, новая финансовая цель - рост EBITDA на 150 миллиардов рублей от уровня прошлого года, то есть ежегодно примерно на 10%, сообщают в компании."Компания обновила свою доказавшую эффективность стратегию, сохранив ее фундаментальные преимущества, но дополнив новыми элементами, отвечающими новым вызовам. Финансовая цель новой стратегии – рост показателя EBITDA на 150 миллиардов рублей по итогам 2028 года (от уровня 2023 года)", - говорится в её пресс-релизе."Это подразумевает среднегодовой прирост показателя EBITDA на уровне 10%. По нашим оценкам, такой темп заложит основу для опережающего роста по сравнению с конкурентами", - комментирует генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев.Отмечается, что при этом долговая нагрузка останется на комфортном уровне - отношение чистого долга к EBTIDA будет в пределах единицы, а дивидендная политика не поменяется.
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ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПРАЙМ
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северсталь
"Северсталь" обновила стратегию развития до 2028 года
"Северсталь" обновила стратегию развития, планирует рост EBITDA за 5 лет ежегодно на 10%
МОСКВА, 4 июня - ПРАЙМ. "Северсталь" обновила стратегию развития до 2028 года, новая финансовая цель - рост EBITDA на 150 миллиардов рублей от уровня прошлого года, то есть ежегодно примерно на 10%, сообщают в компании.
"Компания обновила свою доказавшую эффективность стратегию, сохранив ее фундаментальные преимущества, но дополнив новыми элементами, отвечающими новым вызовам. Финансовая цель новой стратегии – рост показателя EBITDA на 150 миллиардов рублей по итогам 2028 года (от уровня 2023 года)", - говорится в её пресс-релизе.
"Это подразумевает среднегодовой прирост показателя EBITDA на уровне 10%. По нашим оценкам, такой темп заложит основу для опережающего роста по сравнению с конкурентами", - комментирует генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев.
Отмечается, что при этом долговая нагрузка останется на комфортном уровне - отношение чистого долга к EBTIDA будет в пределах единицы, а дивидендная политика не поменяется.