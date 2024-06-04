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"Северсталь" нарастит долю в ключевых сегментах на российском рынке

"Северсталь" нарастит долю в ключевых сегментах на российском рынке - 04.06.2024, ПРАЙМ

"Северсталь" нарастит долю в ключевых сегментах на российском рынке

"Северсталь" сконцентрируется на растущем отечественном рынке до 2028 года, планирует занять около 20% в своих ключевых сегментах, сообщается в пресс-релизе... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T13:58+0300

2024-06-04T13:58+0300

2024-06-04T13:58+0300

россия

северсталь

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. "Северсталь" сконцентрируется на растущем отечественном рынке до 2028 года, планирует занять около 20% в своих ключевых сегментах, сообщается в пресс-релизе компании. Ранее во вторник "Северсталь" сообщала, что обновила стратегию развития до 2028 года. "В новой стратегии "Северсталь" будет фокусироваться на российском рынке, емкость которого, по оценкам компании, будет расти. Целевая доля рынка в РФ в ключевых сегментах должна превысить 20% при установлении лидерства в ценовой эффективности", - говорится в материалах. По оценкам "Северстали", российский рынок будет расти на 1-2% в год к 2029 году. Отмечается, что компания планирует стимулировать спрос на сталь внутри страны, в частности в машиностроении, энергетике, строительстве и др. Пик капитальных затрат ожидается в 2025 году - примерно 170 миллиардов рублей. В стратегических планах "Северстали" до 2028 года значатся такие проекты, как замена старых печей на новые, развитие маркетплейса по продаже металлопродукции "Платферрум", строительство цеха по производству окатышей в Череповце, строительство установки брикетирования конвертного шлама и т. д. Общая сумма планируемых инвестиций в реализацию данных проектов составляет примерно 117 миллиардов рублей с 2024 по 2028 годы. Ранее в 2018 году США ввели пошлины на сталь и алюминий, ввезенные из России. Кроме того, в 2022 году Евросоюз запретил импорт стали и железа из России. В том же году в санкционный список попали "Северсталь" и ее дочерняя компания Nordgold.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, северсталь