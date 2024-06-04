https://1prime.ru/20240604/shakhdeniz-848802172.html

В Азербайджане раскрыли объем поставок газа в Турцию с "Шахдениза"

В Азербайджане раскрыли объем поставок газа в Турцию с "Шахдениза" - 04.06.2024, ПРАЙМ

В Азербайджане раскрыли объем поставок газа в Турцию с "Шахдениза"

Азербайджан и Турция продлили до 2030 года контракт на поставку с месторождения "Шахдениз" 3,5 миллиардов кубометров газа в год, сообщил советник... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T12:58+0300

2024-06-04T12:58+0300

2024-06-04T12:58+0300

энергетика

турция

азербайджан

месторождение шахдениз

поставки газа

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БАКУ, 4 июн – ПРАЙМ. Азербайджан и Турция продлили до 2030 года контракт на поставку с месторождения "Шахдениз" 3,5 миллиардов кубометров газа в год, сообщил советник вице-президента азербайджанской нефтяной госкомпании SOCAR Виталий Беглярбеков. "Согласно продленному контракту по поставкам азербайджанского газа с месторождения "Шахдениз-1", подписанному сегодня между Азербайджаном и Турцией, объемы поставок в Турцию до 2030 года составят 3,5 миллиарда кубометров в год. Поставки природного газа с первой стадии месторождения "Шахдениз" в Турцию начаты в 2007 году по газопроводу Баку-Тбилиси-Эрзерум (БТЭ)", - сказал он в интервью местному агентству "Репорт". Предыдущее соглашение, действующее с четвертого квартала 2021 года до конца 2023 года, предусматривает поставки с первой стадии "Шахдениза" в объеме около 3,7 миллиарда кубометров в год, напомнил Беглярбеков. "Шахдениз" – одно из крупнейших в мире газоконденсатных месторождений, расположенное на шельфе в азербайджанском секторе Каспия. Договор о долевом распределении добычи с месторождения "Шахдениз" был подписан и ратифицирован в 1996 году. В 2013 году срок действия соглашения о разработке месторождения "Шахдениз" продлен с 2036 года до 2046 года. В проекте участвуют компании BP (оператор – 29,99%), Lukoil (19,99%), TPAO (19%), NİKO (10%), SGC Upstream (21,02%).

https://1prime.ru/20240604/azerbaydzhan-848793877.html

турция

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турция, азербайджан, месторождение шахдениз, поставки газа