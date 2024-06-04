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Германия нарастит производство снарядов из-за Украины, пишут СМИ
Германия нарастит производство снарядов из-за Украины, пишут СМИ - 04.06.2024, ПРАЙМ
Германия нарастит производство снарядов из-за Украины, пишут СМИ
Минобороны ФРГ дополнительно закажет у концерна Rheinmetall 200 тысяч боеприпасов для пополнения опустевших из-за помощи Киеву арсеналов бундесвера. Об этом... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T15:24+0300
2024-06-04T15:24+0300
2024-06-04T15:24+0300
вооружения
германия
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снаряды
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БЕРЛИН, 4 июн - ПРАЙМ. Минобороны ФРГ дополнительно закажет у концерна Rheinmetall 200 тысяч боеприпасов для пополнения опустевших из-за помощи Киеву арсеналов бундесвера. Об этом сообщило издание Spiegel со ссылкой на документ ведомства. В документе министерство оповестило бюджетный комитет бундестага о том, что планирует в рамках уже имеющегося контракта с Rheinmetall нарастить объем поставляемых бундесверу 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на 200 тысяч единиц, что соответствует дополнительной стоимости в 880 миллионов евро. По данным Spiegel, это решение связано с сокращением арсеналов бундесвера на фоне военной поддержки Украины. В июле прошлого года Rheinmetall сообщил о получении двух новых заказов от вооруженных сил ФРГ на производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов стоимостью в 1,3 миллиарда евро. На прошлой неделе глава Минобороны ФРГ Борис Писториус объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 500 миллионов евро. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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германия, поддержка украины, снаряды
Вооружения, ГЕРМАНИЯ, поддержка Украины, снаряды
Германия нарастит производство снарядов из-за Украины, пишут СМИ
Spiegel: ФРГ нарастит гособоронзаказ на производство снарядов из-за помощи Киеву
БЕРЛИН, 4 июн - ПРАЙМ. Минобороны ФРГ дополнительно закажет у концерна Rheinmetall 200 тысяч боеприпасов для пополнения опустевших из-за помощи Киеву арсеналов бундесвера. Об этом сообщило издание Spiegel со ссылкой на документ ведомства.
В документе министерство оповестило бюджетный комитет бундестага о том, что планирует в рамках уже имеющегося контракта с Rheinmetall нарастить объем поставляемых бундесверу 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на 200 тысяч единиц, что соответствует дополнительной стоимости в 880 миллионов евро.
По данным Spiegel, это решение связано с сокращением арсеналов бундесвера на фоне военной поддержки Украины. В июле прошлого года Rheinmetall сообщил о получении двух новых заказов от вооруженных сил ФРГ на производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов стоимостью в 1,3 миллиарда евро.
На прошлой неделе глава Минобороны ФРГ Борис Писториус объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 500 миллионов евро.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Требования России на Украине будут выполнены, признали в Германии