https://1prime.ru/20240604/sport-848821282.html

Путин заявил, что в России есть необоснованная "коммерционализация спорта"

Путин заявил, что в России есть необоснованная "коммерционализация спорта" - 04.06.2024, ПРАЙМ

Путин заявил, что в России есть необоснованная "коммерционализация спорта"

В России есть необоснованная "коммерционализация физической культуры и массового спорта", сообщил президент России Владимир Путин. | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T20:35+0300

2024-06-04T20:35+0300

2024-06-04T20:35+0300

коммерциализация

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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. В России есть необоснованная "коммерционализация физической культуры и массового спорта", сообщил президент России Владимир Путин. "Мы наблюдаем необоснованную коммерционализация физической культуры и массового спорта. Вот что происходит - вытягивание денег из российских семей. Вот на это надо обратить внимание", — отметил Путин в ходе совещания с членами российского правительства в режиме видеоконференции.По словам главы государства, нельзя игнорировать факт того, что семьи с маленькими доходами не способна платить за занятия физкультурой для своих детей на постоянной основе.

https://1prime.ru/20240604/putin-848814255.html

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коммерциализация