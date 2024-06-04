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Путин заявил, что в России есть необоснованная "коммерционализация спорта"
Путин заявил, что в России есть необоснованная "коммерционализация спорта" - 04.06.2024, ПРАЙМ
Путин заявил, что в России есть необоснованная "коммерционализация спорта"
В России есть необоснованная "коммерционализация физической культуры и массового спорта", сообщил президент России Владимир Путин. | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T20:35+0300
2024-06-04T20:35+0300
2024-06-04T20:35+0300
коммерциализация
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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. В России есть необоснованная "коммерционализация физической культуры и массового спорта", сообщил президент России Владимир Путин. "Мы наблюдаем необоснованную коммерционализация физической культуры и массового спорта. Вот что происходит - вытягивание денег из российских семей. Вот на это надо обратить внимание", — отметил Путин в ходе совещания с членами российского правительства в режиме видеоконференции.По словам главы государства, нельзя игнорировать факт того, что семьи с маленькими доходами не способна платить за занятия физкультурой для своих детей на постоянной основе.
https://1prime.ru/20240604/putin-848814255.html
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коммерциализация
Путин заявил, что в России есть необоснованная "коммерционализация спорта"
Путин: в РФ есть необоснованная "коммерционализация спорта", нельзя не замечать
МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. В России есть необоснованная "коммерционализация физической культуры и массового спорта", сообщил президент России Владимир Путин.
"Мы наблюдаем необоснованную коммерционализация физической культуры и массового спорта. Вот что происходит - вытягивание денег из российских семей. Вот на это надо обратить внимание", — отметил Путин в ходе совещания с членами российского правительства в режиме видеоконференции.
По словам главы государства, нельзя игнорировать факт того, что семьи с маленькими доходами не способна платить за занятия физкультурой для своих детей на постоянной основе.
В Кремле рассказали о планах Путина на ПМЭФ