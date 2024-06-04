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Сенатор попытался разжечь военную истерию в США. Американцы его осадили - 04.06.2024, ПРАЙМ
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Сенатор попытался разжечь военную истерию в США. Американцы его осадили
Сенатор попытался разжечь военную истерию в США. Американцы его осадили - 04.06.2024, ПРАЙМ
Сенатор попытался разжечь военную истерию в США. Американцы его осадили
Американская армия не готова к войне, гласит заголовок статьи сенатора от штата Миссисипи Роджер Уиккер в статье для The New York Times. | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T10:04+0300
2024-06-04T10:11+0300
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Американская армия не готова к войне, гласит заголовок статьи сенатора от штата Миссисипи Роджер Уиккер в статье для The New York Times.По мнению Уиккера, американский арсенал, который помог обеспечить мир на протяжении последних четырех десятилетий, сейчас находится в атрофии из-за политического пренебрежения.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Американские вооруженные силы не готовы ни к войне, ни к миру", — заметил один из читателей издания.В то время как военные машины других стран работают на полную мощность, большинство американцев не осознают, что возрождается призрак конфликта великих держав, отметил автор материала.Эксперты также сходятся в мнении, что через несколько лет Америка может оказаться в состоянии крайней уязвимости, подчеркнул Уиккер.Комментаторы также подчеркнули, что в США накопилось огромное внутренних угроз, которые в разы страшнее внешних. Кроме того, один из читателей выразил недовольство высоким уровнем затрат на военно-промышленный комплекс, на который идут налоги простых американцев.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, сша, нато
Политика, РОССИЯ, США, НАТО
10:04 04.06.2024 (обновлено: 10:11 04.06.2024)
 
Сенатор попытался разжечь военную истерию в США. Американцы его осадили

NYT: американские вооруженные силы не готовы к войне

© РИА Новости . Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США перед Монументом Вашингтону
Флаги США перед Монументом Вашингтону - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Юки Ивамура
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Американская армия не готова к войне, гласит заголовок статьи сенатора от штата Миссисипи Роджер Уиккер в статье для The New York Times.
По мнению Уиккера, американский арсенал, который помог обеспечить мир на протяжении последних четырех десятилетий, сейчас находится в атрофии из-за политического пренебрежения.
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"Американские вооруженные силы не готовы ни к войне, ни к миру", — заметил один из читателей издания.
В то время как военные машины других стран работают на полную мощность, большинство американцев не осознают, что возрождается призрак конфликта великих держав, отметил автор материала.
Эксперты также сходятся в мнении, что через несколько лет Америка может оказаться в состоянии крайней уязвимости, подчеркнул Уиккер.
Комментаторы также подчеркнули, что в США накопилось огромное внутренних угроз, которые в разы страшнее внешних. Кроме того, один из читателей выразил недовольство высоким уровнем затрат на военно-промышленный комплекс, на который идут налоги простых американцев.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
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Вчера, 19:33
 
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