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"Под рукой Большого Папы". США вошли в стадию упадочного тоталитаризма
"Под рукой Большого Папы". США вошли в стадию упадочного тоталитаризма - 04.06.2024, ПРАЙМ
"Под рукой Большого Папы". США вошли в стадию упадочного тоталитаризма
Американская демократия выродилась в упадочный тоталитаризм. Инфантильный антиреализм жителей США, может привести к тому, что они обрекут себя на жизнь вечного... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T12:21+0300
2024-06-04T12:21+0300
2024-06-04T12:21+0300
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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Американская демократия выродилась в упадочный тоталитаризм. Инфантильный антиреализм жителей США, может привести к тому, что они обрекут себя на жизнь вечного ребенка под твердой рукой Большого Папы. Об этом пишет The European Conservative со ссылкой на концепцию польского философа Збигнева Яновского, описанную им в труде “Homo Americanus: подъем тотальной демократии в Америке”.Отмечается, что при всем своем восхищении новой либеральной демократией в США, Яновский считает ее захиревшей. По его мнению, американский демократический характер выродился в нечто рабское, порождающее упадочный тоталитаризм.“Демократия XXI века как система перестала требовать от своих участников ответственности, интеллектуальной активности и нравственной дисциплины. Это царство каждому обещает удовлетворить несбыточные детские прихоти”, — отметил он в своем труде.Подытоживая доводы Яновского, TEC предупредил, что если США не повзрослеют и не отринут свой инфантильный антиреализм, то их граждане обрекут себя на жизнь вечного ребенка под твердой рукой Большого Папы. При этом единственным путем вперед для американцев являются раскаяние, отказ от культуры смерти и выбор подлинной жизни, а не ее идеологического симулякра.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>
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Политика, США, Американцы, демократия
"Под рукой Большого Папы". США вошли в стадию упадочного тоталитаризма
The European Conservative: в США зреет тоталитарная демократия
МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ.
Американская демократия выродилась в упадочный тоталитаризм. Инфантильный антиреализм жителей США, может привести к тому, что они обрекут себя на жизнь вечного ребенка под твердой рукой Большого Папы. Об этом пишет The European Conservative
со ссылкой на концепцию польского философа Збигнева Яновского, описанную им в труде “Homo Americanus: подъем тотальной демократии в Америке”.
Отмечается, что при всем своем восхищении новой либеральной демократией в США, Яновский считает ее захиревшей. По его мнению, американский демократический характер выродился в нечто рабское, порождающее упадочный тоталитаризм.
“Демократия XXI века как система перестала требовать от своих участников ответственности, интеллектуальной активности и нравственной дисциплины. Это царство каждому обещает удовлетворить несбыточные детские прихоти”, — отметил он в своем труде.
Подытоживая доводы Яновского, TEC предупредил, что если США не повзрослеют и не отринут свой инфантильный антиреализм, то их граждане обрекут себя на жизнь вечного ребенка под твердой рукой Большого Папы. При этом единственным путем вперед для американцев являются раскаяние, отказ от культуры смерти и выбор подлинной жизни, а не ее идеологического симулякра.
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