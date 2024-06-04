https://1prime.ru/20240604/ssha-848801470.html
Россия является для США вражеской страной, заявили в Кремле
Россия является для США вражеской страной, заявили в Кремле - 04.06.2024, ПРАЙМ
Россия является для США вражеской страной, заявили в Кремле
На сегодняшний день Россия является для США вражеской страной, как и Штаты для РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T12:45+0300
2024-06-04T12:45+0300
2024-06-04T12:45+0300
политика
скотт риттер
дмитрий песков
сша
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/82/835728221_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_acda335e66d3730619ea5709a370c0b6.jpg
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. На сегодняшний день Россия является для США вражеской страной, как и Штаты для РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер сообщил агентству РИА Новости, что работники американской таможенно-пограничной службы изъяли у него паспорт "по приказу" Госдепа при посадке в самолет, не дав вылететь в Россию на ПМЭФ. По словам Риттера, он уже не сможет посетить форум в Санкт-Петербурге в этом году. Отвечая на вопрос журналистов о Риттере, Песков заявил, что Кремль не знает деталей ситуации, и напомнил, что эксперт является экс-сотрудником спецслужб, поэтому на него могут распространяться определенные ограничения на выезда за границу, тем более "во вражескую страну". "Мы сейчас для них являемся вражеской страной, как и они для нас", — сказал Песков. Он добавил, что ограничения к бывшим разведчикам применяются практически во всех странах.
https://1prime.ru/20240604/immunitet-848800859.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/82/835728221_0:12:2699:2036_1920x0_80_0_0_f15c7c4559c198e05a6920adecdb4ad0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
скотт риттер, дмитрий песков, сша, россия
Политика, Скотт Риттер, Дмитрий Песков, США, РОССИЯ
Россия является для США вражеской страной, заявили в Кремле
Песков: Россия сегодня является для США вражеской страной, как и они для нас
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. На сегодняшний день Россия является для США вражеской страной, как и Штаты для РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер сообщил агентству РИА Новости, что работники американской таможенно-пограничной службы изъяли у него паспорт "по приказу" Госдепа при посадке в самолет, не дав вылететь в Россию на ПМЭФ. По словам Риттера, он уже не сможет посетить форум в Санкт-Петербурге в этом году.
Отвечая на вопрос журналистов о Риттере, Песков заявил, что Кремль не знает деталей ситуации, и напомнил, что эксперт является экс-сотрудником спецслужб, поэтому на него могут распространяться определенные ограничения на выезда за границу, тем более "во вражескую страну".
"Мы сейчас для них являемся вражеской страной, как и они для нас", — сказал Песков.
Он добавил, что ограничения к бывшим разведчикам применяются практически во всех странах.
В Кремле ответили на вопрос об иммунитете зарубежных инструкторов ВСУ