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Россия является для США вражеской страной, заявили в Кремле

Россия является для США вражеской страной, заявили в Кремле - 04.06.2024, ПРАЙМ

Россия является для США вражеской страной, заявили в Кремле

На сегодняшний день Россия является для США вражеской страной, как и Штаты для РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T12:45+0300

2024-06-04T12:45+0300

2024-06-04T12:45+0300

политика

скотт риттер

дмитрий песков

сша

россия

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. На сегодняшний день Россия является для США вражеской страной, как и Штаты для РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер сообщил агентству РИА Новости, что работники американской таможенно-пограничной службы изъяли у него паспорт "по приказу" Госдепа при посадке в самолет, не дав вылететь в Россию на ПМЭФ. По словам Риттера, он уже не сможет посетить форум в Санкт-Петербурге в этом году. Отвечая на вопрос журналистов о Риттере, Песков заявил, что Кремль не знает деталей ситуации, и напомнил, что эксперт является экс-сотрудником спецслужб, поэтому на него могут распространяться определенные ограничения на выезда за границу, тем более "во вражескую страну". "Мы сейчас для них являемся вражеской страной, как и они для нас", — сказал Песков. Он добавил, что ограничения к бывшим разведчикам применяются практически во всех странах.

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скотт риттер, дмитрий песков, сша, россия