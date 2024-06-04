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Россия является для США вражеской страной, заявили в Кремле - 04.06.2024, ПРАЙМ
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Россия является для США вражеской страной, заявили в Кремле
Россия является для США вражеской страной, заявили в Кремле - 04.06.2024, ПРАЙМ
Россия является для США вражеской страной, заявили в Кремле
На сегодняшний день Россия является для США вражеской страной, как и Штаты для РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T12:45+0300
2024-06-04T12:45+0300
политика
скотт риттер
дмитрий песков
сша
россия
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. На сегодняшний день Россия является для США вражеской страной, как и Штаты для РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер сообщил агентству РИА Новости, что работники американской таможенно-пограничной службы изъяли у него паспорт "по приказу" Госдепа при посадке в самолет, не дав вылететь в Россию на ПМЭФ. По словам Риттера, он уже не сможет посетить форум в Санкт-Петербурге в этом году. Отвечая на вопрос журналистов о Риттере, Песков заявил, что Кремль не знает деталей ситуации, и напомнил, что эксперт является экс-сотрудником спецслужб, поэтому на него могут распространяться определенные ограничения на выезда за границу, тем более "во вражескую страну". "Мы сейчас для них являемся вражеской страной, как и они для нас", — сказал Песков. Он добавил, что ограничения к бывшим разведчикам применяются практически во всех странах.
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скотт риттер, дмитрий песков, сша, россия
Политика, Скотт Риттер, Дмитрий Песков, США, РОССИЯ
12:45 04.06.2024
 
Россия является для США вражеской страной, заявили в Кремле

Песков: Россия сегодня является для США вражеской страной, как и они для нас

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПереговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. На сегодняшний день Россия является для США вражеской страной, как и Штаты для РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер сообщил агентству РИА Новости, что работники американской таможенно-пограничной службы изъяли у него паспорт "по приказу" Госдепа при посадке в самолет, не дав вылететь в Россию на ПМЭФ. По словам Риттера, он уже не сможет посетить форум в Санкт-Петербурге в этом году.
Отвечая на вопрос журналистов о Риттере, Песков заявил, что Кремль не знает деталей ситуации, и напомнил, что эксперт является экс-сотрудником спецслужб, поэтому на него могут распространяться определенные ограничения на выезда за границу, тем более "во вражескую страну".
"Мы сейчас для них являемся вражеской страной, как и они для нас", — сказал Песков.
Он добавил, что ограничения к бывшим разведчикам применяются практически во всех странах.
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ПолитикаСкотт РиттерДмитрий ПесковСШАРОССИЯ
 
 
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