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Старовойт допустил точечную донастройку работы Минтранса

Старовойт допустил точечную донастройку работы Минтранса - 04.06.2024, ПРАЙМ

Старовойт допустил точечную донастройку работы Минтранса

Команда Минтранса является работоспособной, серьезных изменений в ней не планируется, но будет проведена точечная донастройка. Об этом сообщил министр... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T14:09+0300

2024-06-04T14:09+0300

2024-06-04T14:09+0300

политика

минтранс рф

роман старовойт

кадровые перестановки

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Команда Минтранса является работоспособной, серьезных изменений в ней не планируется, но будет проведена точечная донастройка. Об этом сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт. Старовойта назначили министром транспорта в мае текущего года. До этого он возглавлял Курскую область. На посту главы Минтранса до этого находился Виталий Савельев, ставший вице-премьером. "Сегодня команда Минтранса — и здесь надо отдать должное и поблагодарить Савельева Виталия Геннадьевича — работоспособная абсолютно. Конечно, некоторая донастройка будет", — заявил Старовойт журналистам во вторник в кулуарах Совфеда на вопрос, планирует ли он какие-то кадровые перестановки в министерстве. По его словам, практически все сотрудники министерства, в том числе руководящий состав, ему знакомы. С кем-то он прежде работали, кто-то был его подчиненным, сообщил он."Поэтому здесь каких-то серьезных изменений не будет. Точечная донастройка", — добавил министр.

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минтранс рф, роман старовойт, кадровые перестановки