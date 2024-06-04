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"СберСтрахование" в I квартале выплатила корпоративным клиентам млрд рублей - 04.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240604/strakhovanie-848820284.html
"СберСтрахование" в I квартале выплатила корпоративным клиентам млрд рублей
"СберСтрахование" в I квартале выплатила корпоративным клиентам млрд рублей - 04.06.2024, ПРАЙМ
"СберСтрахование" в I квартале выплатила корпоративным клиентам млрд рублей
"Сбербанк Страхование" в первом квартале выплатила корпоративным клиентам миллиард рублей, чаще всего клиенты обращались по случаям, связанным со страхованием... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T19:26+0300
2024-06-04T19:26+0300
экономика
страховые выплаты
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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. "Сбербанк Страхование" в первом квартале выплатила корпоративным клиентам миллиард рублей, чаще всего клиенты обращались по случаям, связанным со страхованием ответственности и с грузоперевозками, говорится в пресс-релизе компании. "СберСтрахование" в первом квартале 2024 года выплатила корпоративным клиентам 1 миллиард рублей… Чаще всего клиенты "СберСтрахования" обращались за возмещением по страховым случаям, связанным со страхованием ответственности… и грузоперевозками... При этом более половины объема перечисленных средств приходятся на происшествия, связанные с повреждением имущества (58%) и ответственностью перед третьими лицами (13%)", - указывается в пресс-релизе компании. Если говорить о региональной специфике выплат, то в Москве по трети объема выплат бизнесу пришлись на риски, связанные с имуществом и ответственностью, а каждая десятая выплата касается финансовых рисков или железнодорожных происшествий, добавляется там же. Компании из Санкт-Петербурга чаще всего получают выплаты по инцидентам, связанным с грузами (73%), а каждая пятая выплата приходится на страхование ответственности (20%). Компании в Свердловской области чаще всего получают компенсации из-за происшествий на железной дороге (85%), а в Тюменской области – по гражданской ответственности (69%), указывает страховщик. Динамики год к году компания не приводит.
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страховые выплаты
Экономика, страховые выплаты
19:26 04.06.2024
 
"СберСтрахование" в I квартале выплатила корпоративным клиентам млрд рублей

"СберСтрахование" в I квартале выплатила корпоративным клиентам миллиард рублей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип "Сбербанка" в Москве
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. "Сбербанк Страхование" в первом квартале выплатила корпоративным клиентам миллиард рублей, чаще всего клиенты обращались по случаям, связанным со страхованием ответственности и с грузоперевозками, говорится в пресс-релизе компании.
"СберСтрахование" в первом квартале 2024 года выплатила корпоративным клиентам 1 миллиард рублей… Чаще всего клиенты "СберСтрахования" обращались за возмещением по страховым случаям, связанным со страхованием ответственности… и грузоперевозками... При этом более половины объема перечисленных средств приходятся на происшествия, связанные с повреждением имущества (58%) и ответственностью перед третьими лицами (13%)", - указывается в пресс-релизе компании.
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Если говорить о региональной специфике выплат, то в Москве по трети объема выплат бизнесу пришлись на риски, связанные с имуществом и ответственностью, а каждая десятая выплата касается финансовых рисков или железнодорожных происшествий, добавляется там же.
Компании из Санкт-Петербурга чаще всего получают выплаты по инцидентам, связанным с грузами (73%), а каждая пятая выплата приходится на страхование ответственности (20%). Компании в Свердловской области чаще всего получают компенсации из-за происшествий на железной дороге (85%), а в Тюменской области – по гражданской ответственности (69%), указывает страховщик.
Динамики год к году компания не приводит.
 
Экономикастраховые выплаты
 
 
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