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Суд в Москве приостановил спор "Формулы кино" и "Синема Парка"

Суд в Москве приостановил спор "Формулы кино" и "Синема Парка" - 04.06.2024, ПРАЙМ

Суд в Москве приостановил спор "Формулы кино" и "Синема Парка"

Арбитражный суд Москвы приостановил рассмотрение иска сети кинотеатров "Формула кино", требующей взыскать с другой киносети "Синема Парк" (обе работают под... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T16:07+0300

2024-06-04T16:07+0300

2024-06-04T16:07+0300

кинотеатры

суд

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МОСКВА, 4 июн – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы приостановил рассмотрение иска сети кинотеатров "Формула кино", требующей взыскать с другой киносети "Синема Парк" (обе работают под брендом "Объединенная киносеть "Формула кино/Синема Парк") около 857 миллионов рублей задолженности по арендной плате, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Спор связан с договором аренды 2012 года, по которому "Синема Парк" арендует мультиплекс у "Формулы кино". Ответчик попросил суд приостановить производство по делу до рассмотрения поданного раньше иска "Синема Парка" к "Формуле кино" об изменении условий договора аренды. По его словам, запрет ведущих мировых киностудий на показ фильмов в России стал существенным обстоятельством, и если бы стороны могли его предусмотреть, они никогда не заключили бы договор аренды в существующей редакции. Сети уже судились по этому договору. Спор закончился утверждением в 2019 году мирового соглашения, по которому арендатор обязался выплатить "Формуле кино" 27 миллионов рублей штрафа, а также провести полную реновацию мультиплекса на общую сумму не менее 50 миллионов рублей без остановки кинопоказа. На заседании в апреле представитель "Синема Парка" заявил, что новый иск предъявлен в связи с тем, что собственник пересчитал арендную плату, отказавшись от применения льготного курса, хотя оснований для этого не было. Представитель "Формулы кино" ответил, что его право пересчитать аренду закреплено в мировом соглашении. Как следует из судебного акта по прошлому делу, соглашение содержит перечень событий, при наступлении которых льготный курс "отменяется ретроспективно… и истец осуществляет перерасчет (доначисление) арендной платы за период, начиная с 31 мая 2018 г, исходя из курса доллара США, установленного ЦБ РФ на дату платежа". Одним из таких событий является, например, нарушение сроков внесения арендной платы. По сообщениям СМИ, в 2017 году обе киносети приобрел бизнесмен Александр Мамут: "Формулу кино" - у Михаила Фридмана и его партнеров, "Синема Парк" - у сына Сулеймана Керимова. Гендиректор объединенной киносети "Формула кино/Синема парк" Алексей Васясин в сентябре 2022 года подтвердил РИА Новости, что Мамут покинул пост председателя совета директоров киносети и вышел из его состава. По данным ЕГРЮЛ, единственным участником ООО "Формула кино" с февраля 2022 года является Ильшат Нигматуллин, президент группы компаний "Гранель". Единственный акционер АО "Синема Парк" - кипрская CP Invest (Overseas) Limited.

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кинотеатры, суд