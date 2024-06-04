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Наземный робот "Лягушка" впервые уничтожил пулеметный расчет ВСУ - 04.06.2024, ПРАЙМ
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Наземный робот "Лягушка" впервые уничтожил пулеметный расчет ВСУ
Наземный робот "Лягушка" впервые уничтожил пулеметный расчет ВСУ - 04.06.2024, ПРАЙМ
Наземный робот "Лягушка" впервые уничтожил пулеметный расчет ВСУ
Бойцы группировки войск "Центр" впервые применили наземный роботизированный комплекс "Лягушка" и поразили украинский пулеметный расчет, передает Минобороны РФ. | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T05:37+0300
2024-06-04T05:50+0300
спецоперация на украине
россия
всу
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Бойцы группировки войск "Центр" впервые применили наземный роботизированный комплекс "Лягушка" и поразили украинский пулеметный расчет, передает Минобороны РФ. В частности, в сообщении указывается: "Военнослужащие соединения специального назначения группировки войск "Центр" впервые применили наземный роботизированный комплекс "Лягушка", уничтожив пулеметный расчет ВСУ в ходе наступления на авдеевском направлении". По информации Минобороны, после того, как "Лягушка" достигла окопов противника, российские разведчики произвели дистанционный взрыв нескольких мин, которые предварительно были закреплены на беспилотной платформе. В результате была уничтожена пулеметная точка. Наземный беспилотный роботизированный комплекс "Лягушка" - это четырехколесная платформа на дистанционном управлении, способная транспортировать до 30 кг грузов. Управление комплексом осуществляется расчетом из трех военнослужащих с помощью дистанционного пульта и специальных очков. Камера, установленная на антенне "Лягушки", дает оператору возможность управлять платформой, объезжая препятствия и направляя ее на цель. А дополнительная антенна позволяет сопровождать беспилотнику на расстоянии свыше трех километров.
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россия, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВСУ
05:37 04.06.2024 (обновлено: 05:50 04.06.2024)
 
Наземный робот "Лягушка" впервые уничтожил пулеметный расчет ВСУ

Минобороны: наземный робот "Лягушка" впервые уничтожил пулеметный расчет ВСУ

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПодготовка штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации
Подготовка штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Бойцы группировки войск "Центр" впервые применили наземный роботизированный комплекс "Лягушка" и поразили украинский пулеметный расчет, передает Минобороны РФ.
В частности, в сообщении указывается: "Военнослужащие соединения специального назначения группировки войск "Центр" впервые применили наземный роботизированный комплекс "Лягушка", уничтожив пулеметный расчет ВСУ в ходе наступления на авдеевском направлении".
По информации Минобороны, после того, как "Лягушка" достигла окопов противника, российские разведчики произвели дистанционный взрыв нескольких мин, которые предварительно были закреплены на беспилотной платформе. В результате была уничтожена пулеметная точка.
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Вчера, 15:35
Наземный беспилотный роботизированный комплекс "Лягушка" - это четырехколесная платформа на дистанционном управлении, способная транспортировать до 30 кг грузов. Управление комплексом осуществляется расчетом из трех военнослужащих с помощью дистанционного пульта и специальных очков. Камера, установленная на антенне "Лягушки", дает оператору возможность управлять платформой, объезжая препятствия и направляя ее на цель. А дополнительная антенна позволяет сопровождать беспилотнику на расстоянии свыше трех километров.
 
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