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"Лишь десятая часть". В США сообщили Киеву плохие новости с фронта - 04.06.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Лишь десятая часть". В США сообщили Киеву плохие новости с фронта
"Лишь десятая часть". В США сообщили Киеву плохие новости с фронта - 04.06.2024, ПРАЙМ
"Лишь десятая часть". В США сообщили Киеву плохие новости с фронта
Западные страны не смогут помочь Украине достичь паритета с Российской Федерацией в вопросе планирующих авиабомб. Об этом пишет для американского журнала Forbes | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T12:18+0300
2024-06-04T12:19+0300
спецоперация на украине
всу
поставки боеприпасов
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МОСКВА, 4 июн – ПРАЙМ. Западные страны не смогут помочь Украине достичь паритета с Российской Федерацией в вопросе планирующих авиабомб. Об этом пишет для американского журнала Forbes военный обозреватель Дэвид Экс."Вряд ли союзники Украины пожертвуют больше, чем нескольких сотен планирующих бомб в месяц, - считает обозреватель, — и даже это лишь десятая часть бомб, которые необходимы ВСУ, чтобы сравняться с огневой мощью ВКС России".Между тем Россия "перебомбила", как выразился Экс, Украину, потому что обладает огромным количеством авиабомб. При этом обозреватель ставит под сомнение, что Украина в перспективе сможет приобрести необходимое количество бомб или других боеприпасов. При этом он отметил, что украинские силы сегодня пытаются приспособить свои истребители под бомбардировщики.По данным Минобороны РФ, российские истребители-бомбардировщики Су-34 во вторник нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр". Удар наносился авиабомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, который дает возможность наносить точные удары с безопасного расстояния от линии фронта.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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всу, поставки боеприпасов
Спецоперация на Украине, ВСУ, поставки боеприпасов
12:18 04.06.2024 (обновлено: 12:19 04.06.2024)
 
"Лишь десятая часть". В США сообщили Киеву плохие новости с фронта

Forbes: Запад не в состоянии поставить Украине необходимое количество авиабомб

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкАвиабомбы ФАБ-500
Авиабомбы ФАБ-500 - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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МОСКВА, 4 июн – ПРАЙМ. Западные страны не смогут помочь Украине достичь паритета с Российской Федерацией в вопросе планирующих авиабомб. Об этом пишет для американского журнала Forbes военный обозреватель Дэвид Экс.
"Вряд ли союзники Украины пожертвуют больше, чем нескольких сотен планирующих бомб в месяц, - считает обозреватель, — и даже это лишь десятая часть бомб, которые необходимы ВСУ, чтобы сравняться с огневой мощью ВКС России".
Между тем Россия "перебомбила", как выразился Экс, Украину, потому что обладает огромным количеством авиабомб. При этом обозреватель ставит под сомнение, что Украина в перспективе сможет приобрести необходимое количество бомб или других боеприпасов. При этом он отметил, что украинские силы сегодня пытаются приспособить свои истребители под бомбардировщики.
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По данным Минобороны РФ, российские истребители-бомбардировщики Су-34 во вторник нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр". Удар наносился авиабомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, который дает возможность наносить точные удары с безопасного расстояния от линии фронта.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеВСУпоставки боеприпасов
 
 
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