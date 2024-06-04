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"Лишь десятая часть". В США сообщили Киеву плохие новости с фронта
"Лишь десятая часть". В США сообщили Киеву плохие новости с фронта - 04.06.2024, ПРАЙМ
"Лишь десятая часть". В США сообщили Киеву плохие новости с фронта
Западные страны не смогут помочь Украине достичь паритета с Российской Федерацией в вопросе планирующих авиабомб. Об этом пишет для американского журнала Forbes | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T12:18+0300
2024-06-04T12:18+0300
2024-06-04T12:19+0300
спецоперация на украине
всу
поставки боеприпасов
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МОСКВА, 4 июн – ПРАЙМ. Западные страны не смогут помочь Украине достичь паритета с Российской Федерацией в вопросе планирующих авиабомб. Об этом пишет для американского журнала Forbes военный обозреватель Дэвид Экс."Вряд ли союзники Украины пожертвуют больше, чем нескольких сотен планирующих бомб в месяц, - считает обозреватель, — и даже это лишь десятая часть бомб, которые необходимы ВСУ, чтобы сравняться с огневой мощью ВКС России".Между тем Россия "перебомбила", как выразился Экс, Украину, потому что обладает огромным количеством авиабомб. При этом обозреватель ставит под сомнение, что Украина в перспективе сможет приобрести необходимое количество бомб или других боеприпасов. При этом он отметил, что украинские силы сегодня пытаются приспособить свои истребители под бомбардировщики.По данным Минобороны РФ, российские истребители-бомбардировщики Су-34 во вторник нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр". Удар наносился авиабомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, который дает возможность наносить точные удары с безопасного расстояния от линии фронта.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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всу, поставки боеприпасов
Спецоперация на Украине, ВСУ, поставки боеприпасов
"Лишь десятая часть". В США сообщили Киеву плохие новости с фронта
Forbes: Запад не в состоянии поставить Украине необходимое количество авиабомб
МОСКВА, 4 июн – ПРАЙМ.
Западные страны не смогут помочь Украине достичь паритета с Российской Федерацией в вопросе планирующих авиабомб. Об этом пишет для американского журнала Forbes
военный обозреватель Дэвид Экс.
"Вряд ли союзники Украины пожертвуют больше, чем нескольких сотен планирующих бомб в месяц, - считает обозреватель, — и даже это лишь десятая часть бомб, которые необходимы ВСУ, чтобы сравняться с огневой мощью ВКС России".
Между тем Россия "перебомбила", как выразился Экс, Украину, потому что обладает огромным количеством авиабомб. При этом обозреватель ставит под сомнение, что Украина в перспективе сможет приобрести необходимое количество бомб или других боеприпасов. При этом он отметил, что украинские силы сегодня пытаются приспособить свои истребители под бомбардировщики.
Чешская инициатива по боеприпасам для ВСУ затянулась, признал Боррель
По данным Минобороны РФ, российские истребители-бомбардировщики Су-34 во вторник нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр". Удар наносился авиабомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, который дает возможность наносить точные удары с безопасного расстояния от линии фронта.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>