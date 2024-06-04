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"Лишь десятая часть". В США сообщили Киеву плохие новости с фронта

"Лишь десятая часть". В США сообщили Киеву плохие новости с фронта - 04.06.2024, ПРАЙМ

"Лишь десятая часть". В США сообщили Киеву плохие новости с фронта

Западные страны не смогут помочь Украине достичь паритета с Российской Федерацией в вопросе планирующих авиабомб. Об этом пишет для американского журнала Forbes | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T12:18+0300

2024-06-04T12:18+0300

2024-06-04T12:19+0300

спецоперация на украине

всу

поставки боеприпасов

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МОСКВА, 4 июн – ПРАЙМ. Западные страны не смогут помочь Украине достичь паритета с Российской Федерацией в вопросе планирующих авиабомб. Об этом пишет для американского журнала Forbes военный обозреватель Дэвид Экс."Вряд ли союзники Украины пожертвуют больше, чем нескольких сотен планирующих бомб в месяц, - считает обозреватель, — и даже это лишь десятая часть бомб, которые необходимы ВСУ, чтобы сравняться с огневой мощью ВКС России".Между тем Россия "перебомбила", как выразился Экс, Украину, потому что обладает огромным количеством авиабомб. При этом обозреватель ставит под сомнение, что Украина в перспективе сможет приобрести необходимое количество бомб или других боеприпасов. При этом он отметил, что украинские силы сегодня пытаются приспособить свои истребители под бомбардировщики.По данным Минобороны РФ, российские истребители-бомбардировщики Су-34 во вторник нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр". Удар наносился авиабомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, который дает возможность наносить точные удары с безопасного расстояния от линии фронта.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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всу, поставки боеприпасов