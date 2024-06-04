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Южная Корея нарастила ввоз российского титана до максимума с 2021 года
Южная Корея нарастила ввоз российского титана до максимума с 2021 года - 04.06.2024, ПРАЙМ
Южная Корея нарастила ввоз российского титана до максимума с 2021 года
Южная Корея в январе-апреле нарастила импорт российского титана до 580 тонн - это максимум с 2021 года, что сделало Россию третьем крупнейшим поставщиком этого... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T18:35+0300
2024-06-04T18:35+0300
2024-06-04T19:04+0300
экономика
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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Южная Корея в январе-апреле нарастила импорт российского титана до 580 тонн - это максимум с 2021 года, что сделало Россию третьем крупнейшим поставщиком этого металла, следует из расчетов РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы. Так, за первые месяцы текущего года импорт титана из России составил 580 тонн стоимостью 3,6 миллиона долларов, что в четыре раза больше показателя годом ранее в физическом выражении. Это стало максимумом с 2021 года, когда за аналогичный период было приобретено 627 тонн на 4,4 миллиона евро. В результате Россия стала третьим основным экспортером этого металла в Южную Корею. Первое место занимает Китай (1,6 тысячи тонн), а второе место - Казахстан (1,2 тысячи тонн). В пятерку также входят Япония (545 тонн) и Вьетнам (544 тонн).
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южная корея, титан, россия, ввоз
Экономика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, титан, РОССИЯ, ввоз
Южная Корея нарастила ввоз российского титана до максимума с 2021 года
Южная Корея в январе-апреле нарастила ввоз титана из РФ до максимума с 2021 года
МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Южная Корея в январе-апреле нарастила импорт российского титана до 580 тонн - это максимум с 2021 года, что сделало Россию третьем крупнейшим поставщиком этого металла, следует из расчетов РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы.
Так, за первые месяцы текущего года импорт титана из России составил 580 тонн стоимостью 3,6 миллиона долларов, что в четыре раза больше показателя годом ранее в физическом выражении.
Это стало максимумом с 2021 года, когда за аналогичный период было приобретено 627 тонн на 4,4 миллиона евро.
В результате Россия стала третьим основным экспортером этого металла в Южную Корею. Первое место занимает Китай (1,6 тысячи тонн), а второе место - Казахстан (1,2 тысячи тонн). В пятерку также входят Япония (545 тонн) и Вьетнам (544 тонн).
Россия нарастила ввоз бананов из Китая на фоне их снижения из Эквадора