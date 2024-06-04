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Южная Корея нарастила ввоз российского титана до максимума с 2021 года

Южная Корея нарастила ввоз российского титана до максимума с 2021 года - 04.06.2024, ПРАЙМ

Южная Корея нарастила ввоз российского титана до максимума с 2021 года

Южная Корея в январе-апреле нарастила импорт российского титана до 580 тонн - это максимум с 2021 года, что сделало Россию третьем крупнейшим поставщиком этого... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T18:35+0300

2024-06-04T18:35+0300

2024-06-04T19:04+0300

экономика

южная корея

титан

россия

ввоз

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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Южная Корея в январе-апреле нарастила импорт российского титана до 580 тонн - это максимум с 2021 года, что сделало Россию третьем крупнейшим поставщиком этого металла, следует из расчетов РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы. Так, за первые месяцы текущего года импорт титана из России составил 580 тонн стоимостью 3,6 миллиона долларов, что в четыре раза больше показателя годом ранее в физическом выражении. Это стало максимумом с 2021 года, когда за аналогичный период было приобретено 627 тонн на 4,4 миллиона евро. В результате Россия стала третьим основным экспортером этого металла в Южную Корею. Первое место занимает Китай (1,6 тысячи тонн), а второе место - Казахстан (1,2 тысячи тонн). В пятерку также входят Япония (545 тонн) и Вьетнам (544 тонн).

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южная корея

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южная корея, титан, россия, ввоз