https://1prime.ru/20240604/trebovaniya-848802988.html

Требования России на Украине будут выполнены, признали в Германии

Требования России на Украине будут выполнены, признали в Германии - 04.06.2024, ПРАЙМ

Требования России на Украине будут выполнены, признали в Германии

Требования Москвы по окончанию конфликта на Украине в конечном счете будут выполнены, заявил немецкий историк, профессор Университета Гумбольдта в Берлине Йорг... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T13:13+0300

2024-06-04T13:13+0300

2024-06-04T13:19+0300

политика

россия

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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Требования Москвы по окончанию конфликта на Украине в конечном счете будут выполнены, заявил немецкий историк, профессор Университета Гумбольдта в Берлине Йорг Баберовски."В какой-то момент наступит момент усталости от войны. Я боюсь, что Путин воспользуется этим. В конце концов он получит то, что требует", — отметил историк.Баберовски также указал на причины, по которым украинская сторона не сможет одержать военную победу, в том числе нехватку живой силы и возрастание зависимости Киева от американского и европейского оружия.Немецкий историк также выразил сомнения в том, что западные союзники будут готовы предоставить Украине необходимую помощь в долгосрочной перспективе.

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