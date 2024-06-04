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Требования России на Украине будут выполнены, признали в Германии - 04.06.2024, ПРАЙМ
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Требования России на Украине будут выполнены, признали в Германии
Требования России на Украине будут выполнены, признали в Германии - 04.06.2024, ПРАЙМ
Требования России на Украине будут выполнены, признали в Германии
Требования Москвы по окончанию конфликта на Украине в конечном счете будут выполнены, заявил немецкий историк, профессор Университета Гумбольдта в Берлине Йорг... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T13:13+0300
2024-06-04T13:19+0300
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Требования Москвы по окончанию конфликта на Украине в конечном счете будут выполнены, заявил немецкий историк, профессор Университета Гумбольдта в Берлине Йорг Баберовски."В какой-то момент наступит момент усталости от войны. Я боюсь, что Путин воспользуется этим. В конце концов он получит то, что требует", — отметил историк.Баберовски также указал на причины, по которым украинская сторона не сможет одержать военную победу, в том числе нехватку живой силы и возрастание зависимости Киева от американского и европейского оружия.Немецкий историк также выразил сомнения в том, что западные союзники будут готовы предоставить Украине необходимую помощь в долгосрочной перспективе.
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Политика, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ
13:13 04.06.2024 (обновлено: 13:19 04.06.2024)
 
Требования России на Украине будут выполнены, признали в Германии

Историк Баберовски: в конечном счете требования РФ на Украине будут выполнены

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Ураган" на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Требования Москвы по окончанию конфликта на Украине в конечном счете будут выполнены, заявил немецкий историк, профессор Университета Гумбольдта в Берлине Йорг Баберовски.
"В какой-то момент наступит момент усталости от войны. Я боюсь, что Путин воспользуется этим. В конце концов он получит то, что требует", — отметил историк.
Баберовски также указал на причины, по которым украинская сторона не сможет одержать военную победу, в том числе нехватку живой силы и возрастание зависимости Киева от американского и европейского оружия.
Немецкий историк также выразил сомнения в том, что западные союзники будут готовы предоставить Украине необходимую помощь в долгосрочной перспективе.
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