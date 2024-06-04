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ЦБ перенес пресс-конференцию по итогам заседания по ключевой ставке

ЦБ перенес пресс-конференцию по итогам заседания по ключевой ставке - 04.06.2024, ПРАЙМ

ЦБ перенес пресс-конференцию по итогам заседания по ключевой ставке

Банк России 7 июня в 17:00 проведет пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сделает заявление | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T10:47+0300

2024-06-04T10:47+0300

2024-06-04T12:04+0300

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ставка банка россии

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Банк России 7 июня в 17:00 проведет пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сделает заявление по денежно-кредитной политике, сообщил ЦБ РФ."7 июня в 17:00 состоится пресс-конференция по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике. В мероприятии примут участие председатель Банка России Эльвира Набиуллина и заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. Эльвира Набиуллина сделает заявление по денежно-кредитной политике", - сообщил регулятор.Указывается, что пресс-конференция пройдет в пресс-центре Банка России. Трансляция выступления будет доступна на сайте ЦБ РФ, каналах в YouTube и Telegram, а также на официальной странице в ВКонтакте.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ставка банка россии, эльвира набиуллина, дкп