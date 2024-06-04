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ЦБ перенес пресс-конференцию по итогам заседания по ключевой ставке - 04.06.2024, ПРАЙМ
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ЦБ перенес пресс-конференцию по итогам заседания по ключевой ставке
ЦБ перенес пресс-конференцию по итогам заседания по ключевой ставке - 04.06.2024, ПРАЙМ
ЦБ перенес пресс-конференцию по итогам заседания по ключевой ставке
Банк России 7 июня в 17:00 проведет пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сделает заявление | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T10:47+0300
2024-06-04T12:04+0300
банк россии
ставка банка россии
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Банк России 7 июня в 17:00 проведет пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сделает заявление по денежно-кредитной политике, сообщил ЦБ РФ."7 июня в 17:00 состоится пресс-конференция по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике. В мероприятии примут участие председатель Банка России Эльвира Набиуллина и заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. Эльвира Набиуллина сделает заявление по денежно-кредитной политике", - сообщил регулятор.Указывается, что пресс-конференция пройдет в пресс-центре Банка России. Трансляция выступления будет доступна на сайте ЦБ РФ, каналах в YouTube и Telegram, а также на официальной странице в ВКонтакте.
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ставка банка россии, эльвира набиуллина, дкп
Банк России, ставка Банка России, Эльвира Набиуллина, ДКП
10:47 04.06.2024 (обновлено: 12:04 04.06.2024)
 
ЦБ перенес пресс-конференцию по итогам заседания по ключевой ставке

Пресс-конференция по итогам заседания ЦБ по ключевой ставке состоится 7 июня в 17:00

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Банка России
Здание Банка России - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Банк России 7 июня в 17:00 проведет пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сделает заявление по денежно-кредитной политике, сообщил ЦБ РФ.
"7 июня в 17:00 состоится пресс-конференция по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике. В мероприятии примут участие председатель Банка России Эльвира Набиуллина и заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. Эльвира Набиуллина сделает заявление по денежно-кредитной политике", - сообщил регулятор.
Указывается, что пресс-конференция пройдет в пресс-центре Банка России. Трансляция выступления будет доступна на сайте ЦБ РФ, каналах в YouTube и Telegram, а также на официальной странице в ВКонтакте.
 
Банк Россииставка Банка РоссииЭльвира НабиуллинаДКП
 
 
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