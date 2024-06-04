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Путин предложил Турчаку возглавить Республику Алтай - 04.06.2024, ПРАЙМ
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Путин предложил Турчаку возглавить Республику Алтай
Путин предложил Турчаку возглавить Республику Алтай - 04.06.2024, ПРАЙМ
Путин предложил Турчаку возглавить Республику Алтай
Президент России Владимир Путин побеседовал с секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком, предложил ему возглавить Республику Алтай. | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T13:44+0300
2024-06-04T13:47+0300
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин побеседовал с секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком, предложил ему возглавить Республику Алтай.Глава государства 4 июня провел встречу с политиком в режиме видеоконференции."Я хотел вас попросить вернуться в исполнительные органы власти и возглавить один из регионов. Регион перспективный, особенно сегодня, имея в виду бурное развитие и наши планы развития туристической области. Имею в виду Республику Алтай", - сказал Путин.Ранее сообщалось, что глава региона Олег Хорохордин подал в отставку в связи с переходом на другое место работы.Турчак в ответ на предложение выразил Путину благодарность. Он заверил, что сделает все, чтобы не подвести президента. Турчак добавил, что хотел бы еще раз встретиться с главой государства после вступления в должность."Мы так и сделаем, обязательно", - подчеркнул Путин.
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владимир путин, андрей турчак, алтай
Владимир Путин, Андрей Турчак, АЛТАЙ
13:44 04.06.2024 (обновлено: 13:47 04.06.2024)
 
Путин предложил Турчаку возглавить Республику Алтай

Путин предложил секретарю генсовета ЕР Турчаку возглавить Республику Алтай

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкРабочая поездка заместителя председателя Совбеза РФ Д. Медведева в Северо-Западный федеральный округ
Рабочая поездка заместителя председателя Совбеза РФ Д. Медведева в Северо-Западный федеральный округ - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин побеседовал с секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком, предложил ему возглавить Республику Алтай.
Глава государства 4 июня провел встречу с политиком в режиме видеоконференции.
"Я хотел вас попросить вернуться в исполнительные органы власти и возглавить один из регионов. Регион перспективный, особенно сегодня, имея в виду бурное развитие и наши планы развития туристической области. Имею в виду Республику Алтай", - сказал Путин.
Ранее сообщалось, что глава региона Олег Хорохордин подал в отставку в связи с переходом на другое место работы.
Турчак в ответ на предложение выразил Путину благодарность. Он заверил, что сделает все, чтобы не подвести президента. Турчак добавил, что хотел бы еще раз встретиться с главой государства после вступления в должность.
"Мы так и сделаем, обязательно", - подчеркнул Путин.
Президент РФ Владимир Путин и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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13:06
 
Владимир ПутинАндрей ТурчакАЛТАЙ
 
 
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