https://1prime.ru/20240604/turchak-848804118.html
Путин предложил Турчаку возглавить Республику Алтай
Путин предложил Турчаку возглавить Республику Алтай - 04.06.2024, ПРАЙМ
Путин предложил Турчаку возглавить Республику Алтай
Президент России Владимир Путин побеседовал с секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком, предложил ему возглавить Республику Алтай. | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T13:44+0300
2024-06-04T13:44+0300
2024-06-04T13:47+0300
владимир путин
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин побеседовал с секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком, предложил ему возглавить Республику Алтай.Глава государства 4 июня провел встречу с политиком в режиме видеоконференции."Я хотел вас попросить вернуться в исполнительные органы власти и возглавить один из регионов. Регион перспективный, особенно сегодня, имея в виду бурное развитие и наши планы развития туристической области. Имею в виду Республику Алтай", - сказал Путин.Ранее сообщалось, что глава региона Олег Хорохордин подал в отставку в связи с переходом на другое место работы.Турчак в ответ на предложение выразил Путину благодарность. Он заверил, что сделает все, чтобы не подвести президента. Турчак добавил, что хотел бы еще раз встретиться с главой государства после вступления в должность."Мы так и сделаем, обязательно", - подчеркнул Путин.
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владимир путин, андрей турчак, алтай
Владимир Путин, Андрей Турчак, АЛТАЙ
Путин предложил Турчаку возглавить Республику Алтай
Путин предложил секретарю генсовета ЕР Турчаку возглавить Республику Алтай
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин побеседовал с секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком, предложил ему возглавить Республику Алтай.
Глава государства 4 июня провел встречу с политиком в режиме видеоконференции.
"Я хотел вас попросить вернуться в исполнительные органы власти и возглавить один из регионов. Регион перспективный, особенно сегодня, имея в виду бурное развитие и наши планы развития туристической области. Имею в виду Республику Алтай", - сказал Путин.
Ранее сообщалось, что глава региона Олег Хорохордин подал в отставку в связи с переходом на другое место работы.
Турчак в ответ на предложение выразил Путину благодарность. Он заверил, что сделает все, чтобы не подвести президента. Турчак добавил, что хотел бы еще раз встретиться с главой государства после вступления в должность.
"Мы так и сделаем, обязательно", - подчеркнул Путин.
Песков ответил на вопрос о сгоревшей "даче Путина" на Алтае