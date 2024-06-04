https://1prime.ru/20240604/turchak-848807037.html

Путин назначил Турчака врио главы Республики Алтай

Путин назначил Турчака врио главы Республики Алтай - 04.06.2024, ПРАЙМ

Путин назначил Турчака врио главы Республики Алтай

Олега Хорохордина сняли с поста главы Республики Алтай, врио главы региона назначили Андрея Турчака, следует из указа президента России Владимира Путина. | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T14:54+0300

2024-06-04T14:54+0300

2024-06-04T15:30+0300

политика

алтай

владимир путин

андрей турчак

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Олега Хорохордина сняли с поста главы Республики Алтай, врио главы региона назначили Андрея Турчака, следует из указа президента России Владимира Путина. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "В связи с заявлением Главы Республики Алтай Хорохордина О. Л. о досрочном прекращении полномочий... постановляю... 2. Назначить Турчака Андрея Анатольевича временно исполняющим обязанности Главы Республики Алтай до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Алтай", - говорится в документе. Кроме того, Путин снял с должности Хорохорина, который перешел на новое место работы.Указ вступает в силу со дня его подписания, 4 июня.Позднее глава комитета по регламенту СФ Вячеслав Тимченко сообщил, что Совфед на пленарном заседании в среду рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий Турчака в должности первого вице-спикера СФ."Только что закончилось заседание Совета палаты, вопрос по Турчаку включен в повестку завтрашнего заседания (палаты)", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Андрей Турчак с 2017 года занимал должность секретаря генерального совета партии "Единая Россия", с 23 сентября 2020 года был первым зампредом Совета Федерации. Турчак уже имеет опыт в качестве главы региона: с 2009 по 2017 год он занимал должность губернатора Псковской области.

https://1prime.ru/20240604/altay-848801253.html

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алтай, владимир путин, андрей турчак